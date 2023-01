Les passagers peuvent désormais rejoindre plus rapidement les deux grands axes de transport de l'est du pays grâce à la ligne 350. Elle offre de nombreuses possibilités de correspondance.

A la demande des communes

Une nouvelle ligne de bus relie Grevenmacher et Junglinster

Volker BINGENHEIMER Les passagers peuvent désormais rejoindre plus rapidement les deux grands axes de transport de l'est du pays grâce à la ligne 350. Elle offre de nombreuses possibilités de correspondance.

Une nouvelle ligne de bus relie depuis cette semaine Grevenmacher et Junglinster de manière directe. La ligne 350 remplace depuis le 1er janvier l'ancienne ligne 328 (Kirchberg - Roodt/Syr - Junglinster) et doit permettre de mieux desservir les deux grands axes de correspondance de l'est.

La ligne est intéressante aussi bien pour les élèves des lycées de Grevenmacher et Junglinster que pour les professionnels qui se rendent dans l'une des deux communes.

Changer de train ou de bus

«La nouvelle ligne offre une cadence plus élevée que l'ancienne ligne 328 et constitue un réel avantage pour relier les communes de l'est», a déclaré un porte-parole de l'administration des transports publics (ATP) au Luxemburger Wort. La ligne 350 offre un certain nombre de correspondances. Le chemin le plus rapide vers Luxembourg-Ville passe par Roodt/Syr, où les passagers peuvent prendre soit le train, soit les lignes de bus de la N 1 (par exemple les lignes 311, 322 ou 326).

Les habitants d'Olingen peuvent se rabattre sur la ligne 322 ou prendre un bus à Junglinster en direction de Luxembourg-Ville. A Junglinster, la ligne se termine au parking-relais «Lënster Bierg».

Le parcours mène de Grevenmacher au parking relais de Junglinster en passant par Flaxweiler et Roodt/Syr. Crédit: LW

Toutes les 30 minutes aux heures de pointe

La ligne 350 passe par Flaxweiler et Oberdonven et offre là aussi des liaisons supplémentaires. Les bus circulent toutes les 30 minutes le matin et l'après-midi, et toutes les heures en dehors de ces heures.

La création d'une liaison de bus continue entre Grevenmacher et Junglinster fait suite à une demande des communes de l'Est, que l'administration des transports publics a mise en œuvre en fin d'année 2022.

Cet article a été initialement publié sur le site du Wort.

Traduction: Megane Kambala

