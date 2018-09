Entre Wecker et Luxembourg-Kirchberg, une ligne de bus express a été inaugurée juste à temps pour la rentrée. La situation devrait s'améliorer pour les navetteurs en proie aux embouteillages.

Une nouvelle ligne de bus entre Wecker et le Kirchberg

Entre Wecker et Luxembourg-Kirchberg, une ligne de bus express a été inaugurée juste à temps pour la rentrée. La situation devrait s'améliorer pour les navetteurs en proie aux embouteillages.

Dans la commune de Betzdorf et des environs, les étudiants comme les salariés peuvent se réjouir d'un nouveau service de bus express. Depuis le 16 septembre, la ligne de bus 465 relie la gare de Wecker à Luxembourg-Kirchberg en passant par Betzdorf et Roodt-sur-Syre.

«D'ici décembre 2019, le bus express remplacera les liaisons ferroviaires abandonnées sur la ligne de Wasserbillig», a expliqué hier le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, lors d'une présentation à Grevenmacher.

Les bus circuleront toutes les demi-heures entre 6h et 8h le matin, puis tous les après-midis entre 16h42 et 19h42. Ils atteindront Luxexpo en une demi-heure environ, déposant les passagers non loin de stations de tram.

Le ministre Bausch a annoncé fin 2019 un «grand pas en avant» pour la mobilité à l'est, avec le déploiement de trains supplémentaires sur la ligne de Wasserbillig. Un parking de 78 places est également presque achevé, sur les rives de la Moselle.

Quelques autres travaux

«Avec la route ouest, nous ouvrons de grandes possibilités pour les frontaliers allemands. Toute personne habitant en banlieue et prenant le train réduit la pression sur les routes luxembourgeoises», a déclaré M. Bausch.

Selon lui, le viaduc Pulvermühle et le prolongement de la voie ferrée à Sandweiler seront achevés d'ici l'année prochaine, lorsque la voie sera dégagée pour permettre la circulation de beaucoup plus de trains.

Afin de faciliter l'usage des transports en commun et du covoiturage aux frontaliers, un parking de 68 places est en construction à Grevenmacher, sur les rives de la Moselle, à côté d'un héliport renforcé.

«Il n'y a plus de danger que l'hélicoptère de sauvetage s'enfonce dans la boue de la prairie quand il pleut un peu trop longtemps», a expliqué Léon Gloden, maire de Grevenmacher.

Une installation solaire pour les autoroutes

À quelques pas de là se tient une installation solaire de 500 kilowatts avec ses 1.900 capteurs solaires prêts à produire de l'électricité à partir de mars, dans le pré de l'écluse. Le système peut être rapidement démonté pour être reconstruit ailleurs, pour faire place à la construction d'une seconde écluse dans le camp si besoin.

«Si sa capacité s'avère suffisante, nous pourrons l'utiliser pour produire de l'électricité pour l'ensemble du réseau autoroutier luxembourgeois», a précisé François Bausch.

