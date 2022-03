Un nouveau bâtiment voyageurs devrait voir le jour côté Bonnevoie. La nouvelle infrastructure sera elle aussi équipée d'une gare routière.

Luxembourg 3 min.

Mobilité

Une nouvelle gare centrale en projet à Luxembourg

Un nouveau bâtiment voyageurs devrait voir le jour côté Bonnevoie. La nouvelle infrastructure sera elle aussi équipée d'une gare routière.

Les travaux se succèdent à la gare de Luxembourg. De nouveaux quais et des voies supplémentaires ont été inaugurés en décembre dernier. Ces nouvelles infrastructures occupent une moitié du terrain libéré par la démolition des anciens ateliers CFL, en tête sud de la gare et aux alentours du pont Buchler.

La gare d'Ettelbruck va être complètement repensée Un quai et deux voies supplémentaires vont entre autres être construits pour augmenter encore les capacités d'une des gares les plus fréquentées du pays.

L'autre moitié du terrain est actuellement mobilisée par un chantier de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, qui doit permettre de fluidifier le trafic. Il est prévu que les capacités de la gare soient améliorées de 46% à l'avenir.





Une fois ces travaux terminés, le terrain sera à nouveau disponible. Comme l'a confirmé le ministre des Infrastructures François Bausch (Déi Gréng) en réponse à une question du député François Benoy (Déi Gréng), il aura pour vocation à être aménagé pour accueillir un nouveau bâtiment voyageurs du côté de Bonnevoie. Et ce, «pour créer une gare biface encore mieux intégrée et connectée au tissu urbain», indique le ministre. Cette nouvelle gare sera également équipée d’une gare routière, comme c'est le cas de l'autre côté des voies.

Pas avant 2026

Mais les travaux ne seront pas pour tout de suite. Le chantier d'aménagement définitif du terrain ne commencera pas avant 2026, précise François Bausch, «au vu des échéances des travaux en cours et des liens avec les projets d’infrastructures environnants.»

Ce projet nécessitera cependant une étroite coordination avec l’administration des ponts et chaussées par rapport à l’avenir de la rocade. Car cette dernière pourrait bien changer de visage en profondeur dans le futur.

Favoriser les transports en commun

Depuis 2020, plusieurs options ont été analysées en vue d’un réaménagement de cette rocade. La piste de faire passer la route dans un tunnel sous celle-ci a notamment été avancée. Mais elle a été jugée «peu convaincante» car une telle structure nécessite, en termes d'aménagement urbanistique, des rampes d'entrée et de sortie assez longues.

Ces aménagements ne répondent cependant pas au futur rôle qui sera attribué à cet axe qui sert d'entrée en ville. Les autorités ont en effet décidé «d’amplifier davantage le rôle urbanistique de l’endroit pour faire charnière entre le quartier de Bonnevoie et la gare centrale», souligne le ministre.

Il est également prévu «l'apaisement du trafic motorisé individuel». Cela passera par l'amélioration des infrastructures pour la mobilité active et par le fait de «favoriser les transports publics». Pour ce faire, une nouvelle gare routière sera donc aménagée. «Actuellement, les planifications ont été réorientées dans ce sens, sans pourtant avoir déjà abouti à un projet coordonné concret», note François Bausch.

Un parking souterrain pour vélos en projet

Le député François Benoy a également voulu savoir où en était le projet de parking à vélos souterrain qui devrait prendre place à l'endroit de l’ancienne gare routière AVL. Ce projet fait partie intégrante du concept urbanistique global visant à réaménager le parvis de la gare suite à l'arrivée du tram. Les études d'avant-projet concernant ce futur parking pour les deux-roues seront disponibles début 2023.

Rappelons également que parmi les travaux déjà effectués à la gare de Luxembourg figurent la reconfiguration de la partie nord de la gare et le remplacement de l'ancienne passerelle piétonne par une structure moderne qui inclut six ascenseurs et qui garantit un accès sans barrières aux différents quais. Cette passerelle permet également de relier directement le quartier de la gare à celui de Bonnevoie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.