Une nouvelle gare à Berchem

La nouvelle gare de Berchem coûtera 11,75 millions d'euros. Elle offrira plus de confort même pour les personnes handicapées.

L'un des projets les plus récents du fonds du rail est la construction d'une nouvelle gare à Berchem. C'est ce qu'a récemment déclaré le ministre de l'Infrastructure et du Développement durable, François Bausch.

À la suite de cette déclaration, François Bausch a appris qu'il y avait une tendance à démolir plutôt qu'à rénover les vieux bâtiments des gares et à les remplacer souvent par de simples abris, comme ceux que l'on trouve aux arrêts d'autobus. La qualité offerte, surtout par mauvais temps, diminuerait plutôt qu'elle n'augmenterait. François Bausch a contré cette affirmation avec l'exemple de la gare de Berchem qui va bénéficier d'une gare toute neuve.



Luc Ewen

Entre 2020 et 2022, 11,75 millions d'euros vont être investis et la gare sera accessible à tous, y compris les personnes handicapées. Il est prévu de démolir l'ancien bâtiment de la gare et le passage souterrain existant. Ce dernier sera remplacé par un nouveau passage souterrain pour les passagers avec escalier, ascenseur et rampes.



Les plates-formes seront également renouvelées et auront une longueur de 250 mètres et une hauteur de 55 centimètres dans le futur. Les nouveaux bâtiments de la gare contiendront également une M-Box. De nouveaux systèmes d'information numérique pour les voyageurs sont également prévus. Les installations techniques existantes pour le transport électrique des trains doivent également être renouvelées.



(Luc Ewen traduit par VO)