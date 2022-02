Uniforme et orientée vers la pratique, la nouvelle formation des avocats, notaires et huissiers de justice n'est pas au goût de tous.

Luxembourg 5 min.

Avocats, notaires et huissiers

Une nouvelle formation pour les spécialistes de la justice

Uniforme et orientée vers la pratique, la nouvelle formation des avocats, notaires et huissiers de justice n'est pas au goût de tous.

(BaL avec Danielle SCHUMACHER) Il est une véritable horreur pour nombre d'aspirants avocats. L'examen d'avoué, dont la réussite conditionne l'admission au barreau, pourrait bientôt être supprimé. Pour le remplacer, plusieurs examens partiels à effectuer pendant le stage judiciaire sont envisagés. Les candidats auront au maximum quatre ans pour réussir cette période de stage.

Un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens La ministre de la Justice a présenté le projet de loi visant à instaurer une assistance judiciaire partielle, prévoyant la prise en charge d'une partie des frais et honoraires découlant d'une action en justice.

Mais il ne s'agit là que d'une partie de la réforme visant à réorganiser l'accès aux professions juridiques. Une réforme qui se trouve sur le chemin de l'instance depuis fin janvier. La formation d'avocat, de notaire et d'huissier de justice doit devenir, avec ce texte, à la fois plus homogène et plus orientée vers la pratique, a déclaré la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) lors de la présentation du projet de loi.



Actuellement, les critères entourant les professions d'avocat et de notaire sont régis par la loi de 1969 sur la reconnaissance des diplômes universitaires, et par un règlement grand-ducal de 2009. La profession d'huissier de justice, elle, est basée sur une loi séparée datant de 1990. Le fait que les critères pour les trois professions juridiques soient désormais fixés dans une seule et même loi devrait donc conduire à plus de cohérence. En outre, seul le ministère de la Justice sera compétent à l'avenir.

Un examen d'entrée unique

La première étape de la formation comprend un examen d'entrée unique pour tous les futurs avocats, notaires et huissiers de justice afin d'être admis aux ''cours complémentaires en droit luxembourgeois'' (CCDL) . Le dit examen aura lieu chaque année en octobre. Seuls les candidats titulaires d'un diplôme de droit (licence et master) seront autorisés à y participer. L'authentification du diplôme (homologation), jusqu'ici nécessaire, est pour sa part supprimée.

La restriction d'accès aux cours complémentaires de droit luxembourgeois a été rendue nécessaire en raison des 600 candidats inscrits chaque année, alors qu'une grande partie d'entre eux n'ont jamais obtenu de diplôme, a expliqué la ministre.

Le stage notarial est prolongé

Celui qui veut devenir notaire doit d'abord être admis au barreau. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra postuler pour le stage notarial. La durée réglementaire du stage passe de douze à 18 mois. Pendant cette période, les candidats doivent suivre des cours spécifiques et rédiger un mémoire sur le notariat. Un travail qui sera évalué lors de l'examen final du stage.

La réforme est un pas dans la bonne direction. Valérie Dupong, bâtonnière

La formation d'huissier de justice sera également rallongée. Comme pour les notaires, les futurs huissiers de justice devront effectuer un stage de 18 mois, contre douze mois actuellement. A l'image des notaires, l'admission au barreau est une condition de base pour les «huissiers de justice». Là encore, outre la participation à des cours spécifiques, la rédaction d'un mémoire et la réussite de l'examen final conditionnent l'obtention du diplôme.

Approbation de la profession

Cette réforme est bien accueillie par les représentants des différentes professions judiciaires. Elle tient compte des préoccupations de la profession d'avocat, explique Valérie Dupong. La bâtonnière espère que ces ajustements permettront d'augmenter le taux de réussite des candidats. Ce qui lui importe avant tout, «c'est que la formation soit davantage axée sur la pratique». Certes, le barreau rêve toujours d'une «véritable école d'avocats» sur le modèle français. Mais on est conscient que le Luxembourg est trop petit pour mettre sur pied un tel institut: «La réforme est un pas dans la bonne direction», conclut Valérie Dupong.

Martine Schaeffer, de la Chambre des notaires , souligne les avantages du stage spécifique, prolongé de six mois, pour les futurs notaires à la suite du stage judiciaire général. La formation répond ainsi mieux aux exigences de plus en plus complexes.

Carlos Calvo, de la Chambre des huissiers de justice, se montre également satisfait. Le fait que les huissiers de justice suivront à l'avenir une formation de base commune avec les avocats et les notaires est un avantage, car ils auront ainsi un meilleur aperçu du fonctionnement de la justice. L'allongement du stage permettrait en outre de couvrir de nouveaux domaines spécifiques, comme la médiation.

Critique de la Cour administrative

La Cour administrative, de son côté, se montre sceptique et doute que la réforme soit de nature à améliorer la qualité de la formation. Dans son avis, la Cour s'interroge sur l'objectif de l'examen d'entrée aux CCDL et veut savoir s'il s'agit d'évaluer le niveau de connaissances en droit luxembourgeois ou si l'examen doit plutôt être conçu dans ce but, «de démontrer que le candidat possède la faculté d'un raisonnement juridique valable et cohérent et qu'il a une expression suffisamment correcte en langue française, voire accessoirement en allemand (ou en anglais), tant en ce qui concerne l'orthographe que la grammaire».

«La proportionnalité doit être respectée» La ministre de la Justice Sam Tanson prend position sur l'obligation de vaccination, les débordements lors des manifestations contre les mesures sanitaires et sur la Constitution.

C'est en effet dans ce domaine que la Cour administrative constate actuellement de grandes lacunes chez les candidats. De plus, elle souhaite que les questions relatives à l'organisation pratique de l'examen soient clarifiées au préalable.

La Cour n'est vraiment pas satisfaite de la suppression envisagée de l'examen d'avoué après le stage juridique : «La mise en place d'un examen d'entrée pour les CCDL ne saurait sérieusement être considérée en tant que mesure compensatoire suffisante pour l'abolition de l'examen de fin de stage judiciaire. La Cour est à se demander si les vraies raisons de l'abolition de l'examen de fin de stage judiciaire ont été suffisamment questionnées».

Pour la Cour administrative, un stage n'a en effet guère de sens si, à la fin, les connaissances transmises ne sont pas interrogées. Et un mémoire de fin d'études, tel qu'il sera obligatoire à l'avenir pour les futurs notaires et huissiers de justice, n'est pas non plus une solution, poursuit l'avis. Si l'examen d'avoué devait vraiment être supprimé, il faudrait accorder une plus grande importance aux tâches du «patron de stage».

Dans son avis, la Cour administrative soulève enfin la question de savoir comment l'accès à la magistrature sera réglementé après la réforme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.