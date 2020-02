L'archevêque de Luxembourg vient d'être nommé membre du Conseil pontifical de la culture par le pape François. L'annonce a été faite le Mercredi des Cendres par l'archevêché de Luxembourg.

Une nouvelle fonction pour le cardinal Hollerich

(JFC, avec Michael Merten) - Créé cardinal le 5 octobre 2019, l'archevêque de Luxembourg Jean-Claude Hollerich émarge au cercle restreint des électeurs papaux. Nommé mercredi membre du Conseil pontifical pour la culture par le pape François, il se voit ainsi attribuer une sphère de compétence dans la structure de l'Église universelle qui devrait répondre à ses intérêts. Pour le polyglotte Jean-Claude Hollerich, qui a été professeur d'allemand et de français à Tokyo pendant de nombreuses années et y a été vice-recteur de l'université Sophia, la culture et la science sont toujours étroitement liées.

Selon Radio Vatican, le Conseil culturel a pour mission de promouvoir le dialogue de l'Église avec le monde de la culture et avec les personnes qui n'appartiennent à aucune religion. Cela inclut, par exemple, la coordination des activités culturelles du Saint-Siège, des églises locales et des organisations catholiques. Le Conseil entretient également des contacts avec des institutions internationales dans les domaines de la science et de la culture, il participe à des congrès et organise lui-même des symposiums. Le pape Jean-Paul II a fondé le Conseil en 1982 pour promouvoir «le développement du dialogue entre l'Église et le monde contemporain».

La vision du nouveau cardinal Jean-Claude Hollerich Ordonné ce samedi par le pape, l'archevêque de Luxembourg se confie sur l'engagement de l'Église sur la protection de la forêt tropicale et des populations indigènes d'Amazonie. Mais le religieux luxembourgeois affirme aussi vouloir aussi renforcer le rôle des femmes dans l'Église.

L'adhésion au Conseil culturel a été avalisée par le cardinal Gianfranco Ravasi, et le mandat est valable pour une durée de cinq ans renouvelables. Le comité comprend non seulement des hommes d'Eglise mais aussi des laïcs issus des domaines de la culture, de la science et de l'industrie. Ainsi, de 2003 à 2013, Léon Zeches, l'ancien rédacteur en chef du Luxemburger Wort a également été conseiller auprès du Conseil. Il avait été nommé à l'époque par le pape Jean-Paul II, puis confirmé par son successeur, Benoît XVI.

Il existe également un Comité consultatif des femmes qui, selon le Vatican, comprend des personnalités connues comme la théologienne iranienne Shahrazad Houshmand ou l'entrepreneur Lavinia Biagiotti, du groupe de mode du même nom.

Selon l'archevêché, le pape a également nommé le cardinal portugais José Tolentino Mendonça, responsable des archives du Vatican. Ce dernier a prévu de participer au pèlerinage de Fatima à Wiltz en mai. Pour rappel, depuis 2018, Mgr. Hollerich est également président de la COMECE, la Commission des conférences épiscopales de l'UE.