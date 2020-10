Alors que le Premier ministre Xavier Bettel évoque à demi-mots de nouvelles mesures pour endiguer la pandémie, Alain Rix, le président des hôteliers, cafetiers et restaurateurs, lance un nouveau cri d'alarme.

«Une nouvelle fermeture serait une catastrophe»

(DH) - «Une nouvelle fermeture de nos établissements serait un désastre. Une mort certaine pour nos entreprises», a martelé Alain Rix, le président de la Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Horesca), sur les ondes de RTL.

A ce jour, «l'importance des pertes demeure difficile à quantifier», a-t-il indiqué. Cependant, les hôtels auraient perdu jusqu'à 80% de leur chiffre en raison, notamment, de la chute du tourisme d'affaires. Et ce, malgré le «succès de la distribution des bons de 50 euros». Une opération qui aurait surtout «profité au nord et à l'est du pays».

Autre sujet de préoccupation pour l'Horesca, la santé des entreprises de restauration. Si ces dernières sont épargnées par les infections, selon Alain Rix, elles souffrent toujours terriblement d'un manque à gagner en raison du télétravail.

Pour que bars et restaurants ferment à 1h Les représentants de l'hôtellerie-restauration demandent au gouvernement de repousser d'une heure l'horaire de fin de service de leurs établissements. Et cela y compris dans un souci sanitaire.

Le secteur, fort de 2.900 entreprises et plus de 18.000 salariés avant la crise sanitaire, tend le dos à mesure que les chiffres de la pandémie gonflent comme en témoignent les huit morts au cours des deux dernières semaines et les 522 cas de contamination enregistrés depuis lundi. Un bilan «alarmant» comme l'ont rappelé tour à tour le Premier ministre (DP) et Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé.

Des chiffres inquiétants qui laissent envisager des mesures plus drastiques, notamment un couvre-feu, à l'image des décisions prises ces derniers jours par la Belgique, l'Allemagne ou la France. A ce sujet, Xavier Bettel, cité par nos confrères de RTL et de la radio 100.7, en marge du sommet de Bruxelles de ce vendredi, a laissé transpirer qu'un Conseil de gouvernement extraordinaire pourrait se tenir dans les prochains jours.

Si de telles mesures, comme le couvre-feu, devaient être adoptées alors que le secteur demande, au contraire, une rallonge pour pouvoir fermer à 1h, Alain Rix envisage le pire pour des entreprises déjà sur le fil du rasoir malgré les aides d'Etat.

