Le fondateur de la brigade mobile de la gendarmerie, Ben Geiben, doit être inculpé en tant qu'auteur, coauteur ou complice de la série d'attentats de Bommeleeër. Le procureur du procès Bommeleeër l'exige dans son réquisitoire.

Une nouvelle étape franchie dans l'affaire «Bommeleeër»

Mélodie MOUZON Le fondateur de la brigade mobile de la gendarmerie, Ben Geiben, doit être inculpé en tant qu'auteur, coauteur ou complice de la série d'attentats de Bommeleeër. Le procureur du procès Bommeleeër l'exige dans son réquisitoire.

(m. m. avec Steve REMESCH) - Les rouages de la justice tournent lentement, mais sûrement. Il n'y a guère d'affaire criminelle dans l'histoire luxembourgeoise à laquelle cela s'applique autant qu'à l'affaire «Bommeleeër». Et une fois de plus, la justice se rapproche un peu plus d'un deuxième procès dans cette affaire colossale.

Près de deux ans après avoir repris le dossier de son prédécesseur Georges Oswald, la représentante du ministère public Dominique Peters a finalisé son réquisitoire jeudi dernier et l'a envoyé au juge d'instruction en vue du règlement de la procédure.

Le réquisitoire de Dominique Peters diffère sur plusieurs points importants du rapport final du juge d'instruction : un autre inculpé, des accusations plus graves contre un suspect et un suspect qui est décédé entre-temps.

Georges Oswald avait déjà Ben Geiben dans le collimateur

La procédure doit donc d'abord être régularisée. Ce n'est qu'ensuite qu'une procédure pourra être engagée devant une chambre du conseil contre les prévenus supplémentaires.

En déposant ce réquisitoire, Dominique Peters suit les traces de son prédécesseur Georges Oswald : en juin 2014, après 175 jours d'audience dans le cadre du procès Bommeleeër, celui-ci avait également demandé la poursuite de l'enquête contre dix suspects, dont Ben Geiben.

Deux jours plus tard, le procès avait été suspendu pour une durée indéterminée. Le juge d'instruction Ernest Nilles, chargé de l'affaire, avait toutefois décidé en juillet 2019 de ne pas retenir d'accusations contre Ben Geiben. Celui-ci était donc en principe hors jeu. Cela a changé.

Ben Geiben, le «super-flic»

Ben Geiben est le fondateur de l'unité d'élite brigade mobile de la gendarmerie (BMG), dont les membres sont depuis maintenant près de 20 ans au centre de l'enquête sur la série d'attentats des années 1980. Il n'était pas seulement considéré comme le fondateur de ce groupe très conspiratif du point de vue actuel.

En tant qu'officier ambitieux et performant, il avait également toutes les chances de se retrouver un jour à la tête de la brigade. Il s'était toutefois fait des ennemis au sein de l'équipe dirigeante, dans des cercles apparemment moins favorables aux méthodes policières modernes du «super-flic» et qui ne supportaient pas l'homosexualité de ce dernier. C'est ainsi qu'il a quitté la gendarmerie peu avant le début de la série d'attentats - à l'automne 1984. Il a fait ensuite une brillante carrière dans le secteur de la sécurité.

Il est évident que ce départ inattendu et présumé lié à une frustration le rend rétrospectivement suspect. Ben Geiben est comme un fil rouge dans le dossier Bommeleeër, avait également constaté l'ancien procureur général Robert Biever, qui s'est occupé du dossier d'enquête pendant de longues années. Mais il n'y avait aucun indice concret de son implication.

De plus, on a toujours eu l'impression que les milieux intéressés auraient pu le mettre sous les feux de la rampe par de faux soupçons.

Marcel Weydert désormais également soupçonné

Pour l'ancien membre de BMG Marcel Weydert, tout change également avec la plainte de Dominique Peters : jusqu'à présent, il n'était pas accusé d'une éventuelle participation à la série d'attentats, mais d'un faux témoignage lors du premier procès Bommeleeër.

Croyant sans doute rendre service à Scheer et Wilmes, il avait déclaré avoir été représenté sur une photo le lendemain de l'attentat des casemates. Dans le communiqué de presse de la justice de ce mardi, il est pourtant mentionné avec cinq autres suspects comme auteur, coauteur ou complice de la série d'attentats. En clair, il serait l'un des Bommeleeër.

Un faux témoignage sous serment a également été reproché à trois anciens enquêteurs de Bommeleeër, Guillaume Büchler, Paul Haan et Lucien Linden. Ils auraient menti devant le tribunal dans le cadre d'une filature de Ben Geiben, suspect de Bommeleeër et fondateur de BMG, à Bruxelles. Lucien Linden étant décédé entre-temps, l'enquête à son encontre a également été classée.

Dominique Peters a toutefois encore réclamé une inculpation pour faux témoignage et entrave à la justice contre Paul Haan et Guillaume Büchler.

Les cinq anciens cadres de la gendarmerie, Charles Bourg, Aloyse Harpes, Pierre Reuland, Armand Schockweiler et Guy Stebens restent, quant à eux inculpés comme auteurs, coauteurs et complices. Au cours de l'enquête, le juge d'instruction avait estimé que les attentats n'auraient pas été possibles sans leur protection, leurs conseils et leur aide. Les chefs d'accusation vont de l'entrave à la justice, du faux témoignage sous serment et de l'incendie criminel à la tentative d'assassinat.

Encore du temps avant un procès

Le parquet a ainsi sollicité le renvoi de neuf personnes devant une juridiction de fond.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statuera sur le rapport du juge d’instruction directeur. Aucune date pour le prononcé n’est actuellement fixée.

«La décision de la chambre du conseil du tribunal à venir sera susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Il appartiendra alors à la chambre du conseil du tribunal, respectivement à la chambre du conseil de la Cour, après examen de la régularité de la procédure, de décider de l’existence de charges suffisantes justifiant le renvoi d’une ou de plusieurs personnes devant une juridiction de fond, en l’occurrence, devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg», communique le Parquet dans un communiqué.

Il devrait donc s'écouler encore beaucoup de temps avant qu'un procès n'ait lieu. En effet, chacun de ces organes doit d'abord se familiariser avec le très volumineux dossier d'enquête avant le procès.

Et ce n'est qu'une fois ces étapes franchies que les membres de BMG précédemment accusés, Marc Scheer et Jos Wilmes, entreront à nouveau en jeu. Tous deux sont inculpés depuis le 25 novembre 2007. Leur procès, interrompu depuis sept ans et demi, a débuté il y a neuf ans, le 25 février 2013. Ils seraient tous deux auteurs et complices de la série d'attentats.

Compte tenu de ces délais, il est plus que douteux qu'une peine puisse encore être prononcée à leur encontre en cas de condamnation.

Au milieu des années 80 L'affaire «Bommeleeër» a débuté en mai 1984 par une série de diverses destructions volontaires, sans lien a priori. Les attentats se sont ensuite multipliés dans tout le pays pendant près de deux ans, frappant des sites aussi divers que des installations des Ponts & Chaussées, le relais émetteur de RTL, la piscine olympique D'Coque, l'usine à gaz de Hool ou encore le palais de justice de Luxembourg. Les pistes s'étaient multipliées au fil des années. Tantôt étaient dans le collimateur des étudiants rebelles à l'ordre établi, tantôt des cellules combattantes communistes étaient évoquées, tantôt les Allemands de la Fraction armée rouge étaient pointés du doigt, etc. En vain. Un temps même, l'implication du propre frère du grand-duc Henri fut évoquée. Le prince Jean dut ainsi prouver son emploi du temps pour ne plus être cité comme coauteur ou coorganisateur de ces actes se déroulant le plus souvent de nuit et durant les week-ends. La piste de membres de forces de l'ordre a finalement été retenue.

