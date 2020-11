Alors que la construction des bâtiments de la future capitale de la culture poursuit son cours, des systèmes photovoltaïques ont été installés sur deux bâtiments à Belval.

Une nouvelle énergie pour Esch 2022

Alors que la construction des bâtiments de la future capitale de la culture poursuit son cours, des systèmes photovoltaïques ont été installés sur deux bâtiments à Belval.

(ASdN avec Nicolas Anen) - Si les rues de Belval sont désertées par les étudiants, la frénésie règne en revanche sur les chantiers. D'ici quelques mois, l'ancien site industriel accueillera en effet les premiers bâtiments de la Capitale européenne de la culture Esch 2022. Mais davantage que l'avancée des travaux, le ministre des Travaux publics François Bausch (Déi Gréng) et le directeur du Fonds Belval Luc Dhamen ont souhaité, cette semaine, mettre en avant les futures installations photovoltaïques des bâtiments.

Plusieurs installations sont ainsi prévues. L'une sur le toit de la Maison des Sciences humaines et une autre sur le toit de la Maison de l'Innovation. Une troisième installation se trouve quant à elle déjà au-dessus du bâtiment de la Rockhal depuis 2018. Si cette dernière produit 60% de l'électricité nécessaire à la salle de concert, les installations photovoltaïques de la Maison des Sciences humaines et de la Maison de l'Innovation viendront en complément, avec respectivement des apports de 15% et 22%.

Au total, 2,85 millions d'euros ont été investis dans ces trois projets. Et d'autres installations devraient prochainement voir le jour au-dessus de la Maison du Savoir et du lycée Belval. Néanmoins, leur mise en place serait «particulièrement difficile», souligne Luc Dhamen, en raison de la proximité des hauts fourneaux. Raison pour laquelle des panneaux plats et mats ont été choisis ici pour ne «pas attirer l'attention».

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du gouvernement sur les énergies renouvelables. Le pays s'est ainsi fixé pour objectif d'atteindre la proportion d'énergies renouvelables d'ici 25%, a notamment rappelé François Bausch.

