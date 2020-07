Après la démission de Georges Engel, Simone Asselborn-Bintz accède à la tête de la cité de plus de 17.500 habitants. Une désignation qui a entraîné le choix de Steve Gierenz comme échevin.

Une nouvelle bourgmestre pour Sanem

Trois ans avant la fin de son mandat, Georges Engel (LSAP) a fait savoir qu'il souhaitait passer la main. Et c'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire de Sanem, une femme a désormais les commandes de la commune. Après avoir été désignée bourgmestre, vendredi, Simone Asselborn-Bintz (LSAP) a officiellement prêté serment ce lundi. La voilà en fonction, quinze ans après avoir participé à sa première élection locale.

Et déjà la socialiste a rappelé qu'elle s'inscrivait dans la droite ligne de son prédécesseur, devenu chef de fraction à la Chambre en début d'année. «Il est évident que je vais m'appuyer sur la politique que lui et le conseiller communal Marco Goelhausen (LSAP) mènent depuis 2005. Mes efforts doivent être interprétés comme une continuation de leur travail. Un travail auquel j'ai moi-même, en tant qu'échevine depuis 2011, pu contribuer en grande partie». Une mission qu'elle devra mener en parallèle de son travail de députée. En effet, Mme Asselborn-Bintz a succédé à Alex Bodry au Parlement, en janvier dernier

Georges Engel rend son tablier de bourgmestre Après 15 années de mandat, l'élu LSAP démissionne de son poste à la tête de la commune de Sanem. A 51 ans, il entend se consacrer pleinement à sa fonction de chef de groupe socialiste au Parlement.

Ancienne enseignante, la bourgmestre développe des objectifs clairs pour l'avenir de la commune où elle réside depuis 33 ans maintenant. Elle souhaite surtout s'assurer que des espaces de vie encore plus abordables soient créés. Elle entend également promouvoir la mise en place de formes alternatives de logement, comme les projets de logement intergénérationnels ou la colocation entre étudiants.

Le développement de Belval (dont les deux tiers de la superficie sont situés sur le ban de Sanem) jouera un rôle important dans ses projets. Tout comme cette quinquagénaire -54 ans- affirme vouloir pousser l'action culturelle locale (notamment via Esch 2022) ou encore sauver le château de la commune. Propriété de l'Etat, la demeure est inoccupée depuis 2016 et le besoin de restauration se fait pressant.

A 35 ans, Steve Gierenz a prêté serment. Il devient échevin de la commune de Sanem. Photo : SIP

Cette désignation entraîne immanquablement quelques changements au sein de l'exécutif communal. Ainsi Steve Gierenz (LSAP), reprend le poste d'échevin. Il s'occupera plus particulièrement des domaines suivants : maison relais, seniors, 4ème âge, personnel MaRe et CIPAEnvironnement, protection de la nature, énergie et eau.

