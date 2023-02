Prénommée «appels téléphoniques de choc» par la police grand-ducale, cette nouvelle arnaque vise à prétendre qu'un proche de la victime a eu un grave accident, dans le but de lui soutirer de l'argent.

Mise en garde de la police

Une nouvelle arnaque téléphonique repérée au Luxembourg

Prénommée «appels téléphoniques de choc» par la police grand-ducale, cette nouvelle arnaque vise à prétendre qu'un proche de la victime a eu un grave accident, dans le but de lui soutirer de l'argent.

En cas de conversation téléphonique avec un inconnu, mieux vaut redoubler de prudence, ces temps-ci. La police grand-ducale alerte la population sur une nouvelle arnaque qui sévit au Luxembourg. Cette dernière est généralement perpétrée par des malfaiteurs parlant allemand.

Concrètement, la victime est informée qu'un grave accident impliquant un membre proche de la famille est survenu, par une personne se présentant comme un policier, des employés du ministère public ou des proches de la famille. La personne recevant l'appel est pressée de déposer une caution afin que le ou les proches impliqués puissent être libérés de détention.

Exerçant une importante pression sur sa victime en créant un sentiment d'urgence afin qu'elle ne réfléchisse pas trop, le malfaiteur fait en sorte d'extorquer des bijoux ou de l'argent liquide.

Éduquer les proches vulnérables

En outre, l'escroc est en capacité de faire afficher un faux numéro sur le téléphone de la personne appelée. Cette dernière reçoit ensuite la visite des prétendus policiers ou membres du tribunal, qui se présentent à son domicile ou à un endroit convenu afin de récupérer leur butin.

Pour rappel, un tel procédé n'est pas en vigueur au Luxembourg afin de déposer une caution. En aucun cas de l'argent liquide ou des objets de valeur ne sont demandés par les fonctionnaires. Ces derniers ne se présentent pas non plus au domicile pour récupérer une caution.

Afin de se protéger au mieux de telles arnaques téléphoniques, la police grand-ducale invite les résidents à éviter que trop de détails personnels ne soient accessibles à de tierces personnes. Les agents conseillent en outre de raccrocher en cas de doute sur un interlocuteur, et de ne rien décider spontanément. Enfin, il est recommandé d'informer et d'éduquer les personnes âgées et vulnérables de votre entourage sur cette arnaque.

