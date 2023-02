L'IRM de Wiltz devrait être mis en service avant la fin de l'année 2023. D'ici à 2026, une antenne du CHdN et une maison médicale seront construites au «Schlasskéier».

Une nouvelle antenne du centre hospitalier du Nord créée à Wiltz

Nadine SCHARTZ L'IRM de Wiltz devrait être mis en service avant la fin de l'année 2023. D'ici à 2026, une antenne du CHdN et une maison médicale seront construites au «Schlasskéier».

Le projet «Schlasskéier» à Wiltz a déjà fait l'objet de plusieurs questions parlementaires ces dernières semaines. Le projet, élaboré en collaboration avec la commune et le centre hospitalier du Nord (CHdN), a maintenant été présenté en détail.

Il prévoit la construction d'un nouveau bâtiment polyvalent à proximité immédiate du château, qui permettra d'améliorer les soins médicaux à Wiltz et dans toute la région. Dans ce sens, un centre médical régional sera créé sur les deux niveaux supérieurs. Comme l'a expliqué le bourgmestre Fränk Arndt (LSAP), le centre médical doit tenir compte du manque de médecins généralistes.

Bien que les autorisations pour l'installation n'aient même pas encore été accordées, la commune a déjà reçu la promesse de quatre médecins intéressés. Au total, une surface de 940 mètres carrés est prévue pour ce centre, qui pourra également être mis à la disposition des médecins spécialisés d'Ettelbruck.

En conséquence, il est prévu que l'actuelle clinique Saint-Joseph accueille à l'avenir les traitements stationnaires dans le domaine de la gériatrie et de la rééducation gériatrique ainsi que la clinique de jour pour la rééducation gériatrique. Une fois le centre «Schlasskéier» achevé, les services de diagnostic et de traitement ambulatoires, actuellement situés dans la clinique, seront installés dans le nouvel établissement.

Le niveau inférieur est entièrement réservé aux services du CHdN et divisé en quatre zones: la polyclinique non programmée - il n'y a pas de service d'urgences à Wiltz -, le service d'imagerie diagnostique où se trouvent entre autres les IRM, les scanners et les appareils de radiologie, le bloc opératoire et l'hôpital de jour chirurgical.

Des places de parking pour le personnel et les patients seront créées sur deux étages supplémentaires. Des synergies devraient être créées avec les cabinets médicaux qui se trouvent dans ce que l'on appelle le centre médical des Ardennes, aux deux étages supérieurs du bâtiment.

L'IRM sera installé dans le courant de l'année

Dans ce contexte, le directeur du CHdN, le Dr Paul Wirtgen, a abordé le sujet qui a le plus intéressé la salle: le projet d'IRM. Début décembre déjà, on apprenait que le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale avaient donné leur accord de principe au projet d'IRMS au CHdN de Wiltz. A ce moment-là, il avait été dit que tant une éventuelle installation à l'hôpital Saint-Joseph qu'au «Schlasskéier» étaient envisagées.

Les détails sont désormais fixés: l'IRM sera installé provisoirement à l'hôpital dans le courant de l'année. Une fois le projet «Schlasskéier» achevé, l'appareil y trouvera sa place définitive. Il n'était pas étonnant que les personnes présentes se demandaient si cela n'allait pas déclencher la même discussion que sur le Potaschberg à Grevenmacher.

La ministre de la Santé Paulette Lenert, qui assistait à la présentation avec le ministre des Affaires sociales Claude Haagen (tous deux LSAP), a eu une réponse claire à cette question: «Non. Il s'agit ici d'une antenne d'un hôpital, contrairement à l'initiative de Grevenmacher, pour laquelle il n'y avait pas de cadre légal». Paulette Lenert a également souligné l'importance de créer les infrastructures nécessaires pour faire face à la croissance démographique. Et ce, dans un contexte où non seulement la ville de Wiltz connaîtra une forte croissance dans les années à venir, mais où toute la région continuera à se développer.

Il est d'autant plus louable de voir avec quelle rapidité un tel projet peut porter ses fruits grâce à une étroite coopération entre tous les partenaires concernés. Les prochaines étapes seront donc rapidement mises en place. Ainsi, les plans détaillés du bâtiment sont en cours d'élaboration, de sorte que l'avant-projet détaillé pourra être présenté au cours du deuxième semestre de l'année.

Fränk Arndt a indiqué qu'il souhaitait délivrer le permis de construire avant la fin du troisième trimestre de cette année. Les travaux préparatoires sur le terrain pourraient ainsi débuter avant la fin de l'année. La construction des premiers niveaux du parking devrait commencer en 2024. L'achèvement de l'ensemble du bâtiment est prévu pour 2026.

