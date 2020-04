Sitôt les congés de Pâques achevés, la Chambre se réunira au Cercle Cité de Luxembourg. Les locaux de la Chambre n'étaient pas assez fonctionnels pour le respect strict des conditions d'hygiène et la continuité du travail parlementaire.

Une nouvelle adresse pour les députés

Patrick JACQUEMOT Sitôt les congés de Pâques achevés, la Chambre se réunira au Cercle Cité de Luxembourg. Les locaux de la Chambre n'étaient pas assez fonctionnels pour le respect strict des conditions d'hygiène et la continuité du travail parlementaire.

(pj avec Marc HOSCHEID) Dans le discours politique, la Chambre est habituellement considérée comme «le cœur de la démocratie». Si l'on s'en tient à cette image, le Luxembourg est donc en pleine transplantation cardiaque. Car voilà le Parlement contraint de quitter son siège habituel pour s'installer au Cercle Cité, place d'Armes. Un déménagement dont la cause tient en un mot : covid-19. Impossible au vu des nouvelles mesures en vigueur pour éviter que le virus ne fasse plus de dégâts de laisser travailler les 60 députés et l'administration dans un lieu aussi restreint.

Jusqu'à présent, lors des débats à la Chambre les élus se réunissaient dans trois salles différentes. Dans la salle plénière, un siège sur deux étant vacant, il a fallu reloger une partie des parlementaires dans deux autres salles de réunion. Une organisation qui permettait à tous de pouvoir voter, mais pas forcément de pouvoir interpeller l'orateur au pupitre... Plusieurs députés ont fait part de ce reproche au président de la Chambre Fernand Etgen (DP) et au nouveau secrétaire général, Laurent Scheeck. Tous deux ont donc choisi d'établir une nouvelle organisation à quelques mètres du cadre habituel. La première réunion devrait se tenir le 17 avril.

Au Cercle, la distanciation minimale prescrite de deux mètres entre les sièges est respectée. Du coup, le cadre rappelle les salles d'examens finaux du Lycée. Photo: Lex Kleren

Le Cercle a notamment été retenu car l'endroit reste à la fois à proximité de la Chambre mais aussi des sièges des différents groupes parlementaires. De quoi limiter l'effort logistique en cette période où, certes les déménagements sont autorisés, mais où toute manœuvre du genre reste délicate à mener. La Ville de Luxembourg, de son côté, a accepté de mettre le bâtiment gratuitement à disposition.

D'autres alternatives, comme le centre de conférences du Kirchberg, auraient coûté plusieurs millions. Sachant que ce déménagement sera en grande partie organisé par les équipes du Parlement elles-mêmes. A l'exception de la transmission vidéo des réunions, qui nécessitera l'aide d'une société externe.

3 Die Chamber im Cercle Cité. Lex Kleren

Selon la Constitution luxembourgeoise, le Parlement peut se réunir n'importe où dans le pays. Compris dans une salle de sport ou sur un terrain de football donc. Mais le Cercle Cité s'avère bien plus pratique, on l'aura compris. En 1997 déjà, la Chambre avait dû changer d'adresse, quittant le Krautmarkt pour le bâtiment municipal sur le Knuedler. Du provisoire qui avait duré deux ans.

Pendant cette période (un an de plus que prévu), le bâtiment de la Chambre, construit en 1858, avait été rénové de fond en comble. Si la façade extérieure avait alors été conservée dans le style du XIXe siècle, la technologie à l'intérieur avait été remise au goût du jour.

Nous sommes en juillet 1997, et la Chambre vit sa dernière réunion plénière dans sa salle historique. Deux ans de rénovation attendent le bâtiment datant du XIXème siècle. Photo : Archives Luxemburger Wort

A noter que dans leur nouveau cadre, les députés pourront continuer à utiliser un système de vote par procuration s'ils ne souhaitent pas siéger ou si leur état de santé impose un éloignement d'avec leurs homologues.

