Une nouvelle adresse pour le CEC Luxembourg

Le Centre Européen des Consommateurs (CEC) du Luxembourg s'apprête à quitter la rue Kalchesbrück pour rejoindre à partir de ce mercredi 1er juillet ses nouveaux locaux le long de la route d'Arlon.

(ER) - Dès ce 1er juillet, les services du CEC Luxembourg seront dispensés au 271 de la route d'Arlon. Après plus de sept ans passés au Kalchesbrück, c'est donc un nouveau départ qui attend le Centre européen des consommateurs de Luxembourg qui, au moment de sa création, a eu des bureaux à Howald durant près de 22 ans.

Pour rappel, le CEC conseille les citoyens sur leurs achats dans l'Union européenne (voyages, achats en ligne ou en magasin,...) et leur propose, si nécessaire, une assistance juridique en cas de litige.

Créé en 1991 sous le nom d'Euroguichet consommateur, le CEC est soutenu financièrement par la Commission européenne, le ministère de l'Economie et du Commerce extérieur et par l'Union luxembourgeoise des consommateurs. Cette institution fait partie d'un réseau de 30 Centres européens des Consommateurs dans l'UE ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni.

Comme auparavant, le CEC reste joignable au 26.84.64.1 ou par mail: info@cecluxembourg.lu.

