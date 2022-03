La bourgmestre Lydie Polfer a fait le point ce mercredi sur l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine à Luxembourg ville.

Guerre en Ukraine

Un nouveau centre d'accueil à Hollerich

Une nouvelle structure pour accueillir les réfugiés venant d'Ukraine a été installée à Hollerich dans l'ancien bâtiment de Creos (en face du P&R Bouillon) ce mardi, a indiqué Lydie Polfer (DP) ce mercredi lors d'un point presse.

Ce centre pourra accueillir entre 150 et 200 personnes. La bourgmestre a également indiqué que deux nouveaux halls d'accueil s'ajouteront à celui déjà existant à Luxexpo pour accueillir les réfugiés. Ces derniers sont surtout des «femmes et des enfants», constate Lydie Polfer après s'être rendue sur place en début de semaine. L'accueil n'y sera possible que jusqu'au 11 avril, parce que Luxexpo a besoin de récupérer les halls, a précisé Lydie Polfer. La structure à Contern Moutfort devra ensuite prendre le relais. Ce centre peut accueillir jusqu'à 1.000 personnes.



L'hôtel Graace à Bonnevoie pourra commencer l'accueil des réfugiés dès le 1er avril selon la bourgmestre de la capitale. Elle a aussi indiqué que la Ville disposait toujours de logements «au cas où quelque chose arriverait», mais que dans le contexte actuel de guerre en Ukraine avec l'arrivée des réfugiés ils ne seront jamais suffisants.

