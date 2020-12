La pétition demandant cet hommage national a reçu suffisamment de signatures pour que les députés luxembourgeois se penchent sur la question.

Luxembourg 2 min.

Une minute de silence pour les victimes du covid

Patrick JACQUEMOT La pétition demandant cet hommage national a reçu suffisamment de signatures pour que les députés luxembourgeois se penchent sur la question.

Et si le passage de 2020 à 2021 se déroulait dans le silence complet? Sans pétarades, ni vivats. C'est ce que souhaite Daniel Frères qui, en octobre dernier, avait proposé comme thème de pétition publique une «minute de silence de commémoration pour les défunts du covid et les survivants morbides». L'idée, publiée sur le site de la Chambre des députés, a fait son chemin au point que les signatures nécessaires à un débat public ont été atteintes : 2.620 soutiens obtenus en ligne et 2.355 signatures par écrit réclamant cet hommage inédit.

Les feux d'artifice ne seront pas à la fête En dehors des règles du couvre-feu, le gouvernement n'entend pas faire voter une loi spéciale pour les tirs pyrotechniques. Chaque commune du Luxembourg décidant de ce que les habitants auront la possibilité de faire.

Par cet hommage, à minuit le 31 décembre prochain, le pétitionnaire entend saluer les victimes de l'épidémie. Et Daniel Frères de rappeler au passage que cette infection a déjà fait «plus de morts au Luxembourg que les accidents de la route en une année».

Effectivement, si collisions et autres incidents ont pu causer la perte de 46 vies, en 2019, déjà 428 résidents ont perdu la vie du fait du covid-19. Dix fois plus! «Derrière ces chiffres, il y a des gens avec leur famille et leurs amis. Pour cette raison, nous voulons montrer notre solidarité avec nos concitoyens qui pleurent la perte d'un être cher", note Daniel Frères.

Sans bruit, le pétitionnaire souhaite également que ce moment de respect que pourraient partager toutes les familles du pays soit aussi l'occasion de saluer le rôle des personnels soignants des hôpitaux et des salariés en maisons de retraite qui ont accompagné les patients les plus gravement atteints dans leurs derniers instants. «Ce sont précisément ces personnes pour lesquelles nous souhaitons exprimer notre profonde sympathie. À nos yeux, le bon moment pour cela serait le tournant de l'année, lorsque nous regardons l'année écoulée et attendons avec impatience la nouvelle.»

Selon le bilan du ministère de la Santé, 66% des victimes du covid au Grand-Duché ont lâché leur dernier souffle à l'hôpital. A défaut d'une décision des députés, libre à chacun effectivement de respecter cette minute de silence pour la Saint-Sylvestre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.