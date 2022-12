En été 2015, un nourrisson disparaissait. Depuis, plus aucune trace de Bianka. La mère doit maintenant répondre de ses actes devant le tribunal.

Disparition de la petite Bianka

Une mère accusée du meurtre de sa fille

Maximilian RICHARD En été 2015, un nourrisson disparaissait. Depuis, plus aucune trace de Bianka. La mère doit maintenant répondre de ses actes devant le tribunal.

La police a pompé d'innombrables litres d'eau dans un étang de Linger à l'été 2015. Au final, il n'y a toujours aucune trace de Bianka. Même si l'enquête a été clôturée en 2019, de nombreuses questions se sont posées sur l'endroit où se trouvait l'enfant. Le corps n'a jamais été retrouvé.

La disparition de Bianka est désormais au centre d'une procédure judiciaire. La mère de l'enfant doit répondre des faits à partir de ce mardi devant la 13e chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le parquet s'attend au pire et reproche à la femme de 39 ans d'être responsable de la mort de sa fille.

Sarah B. aurait agi avec préméditation. Elle est accusée en premier lieu de meurtre. Parmi les autres chefs d'accusation figurent l'homicide involontaire, les coups et blessures ayant entraîné la mort et l'abandon d'une personne sans défense.

La mère est accusée d'avoir maltraité sa fille, un bébé prématuré. L'accusation part du principe que Bianka a été battue. Sarah B. n'aurait pas non plus nourri suffisamment le nourrisson et l'aurait négligé. Selon l'enquête, l'accusée n'a pas habillé son enfant de manière adéquate et l'a laissé dans l'appartement d'une connaissance, au milieu des crottes de chat. Elle aurait également emmené l'enfant de bar en bar et fumé du cannabis en sa présence.

En l'absence du corps, il est difficile de déterminer la cause du décès. Mais selon l'accusation, la violence et le manque de soins auraient finalement conduit à la mort de Bianka. Il est possible qu'elle ait été abandonnée par sa mère le 15 juin 2015, alors qu'elle n'avait que neuf jours, à proximité d'un étang près de Linger.

Disparue peu après sa naissance

Bianka voit le jour le 6 juin 2015. Elle naît dans un environnement social difficile. Fin juin, un juge pour enfants ordonne que Bianka soit placée à l'assistance publique. Une décision que les autorités ont déjà prise par le passé pour ses frères et sœurs aînés. Le 2 juillet 2015, lorsque les agents du service de protection de la jeunesse de la police judiciaire se présentent devant la porte d'entrée de Sarah B., il n'y a aucune trace de l'enfant. La mère refuse de donner des informations sur le lieu où se trouve Bianka.

Le parquet ouvre alors une enquête pour enlèvement d'enfant. Quelques jours plus tard, le 9 juillet 2015, celle-ci s'élargit aux faits d'infanticide, de meurtre, d'homicide, de violation des droits de l'enfant et de négligence envers l'enfant.

Des recherches laborieuses au bord de l'étang

Les déclarations d'un témoin ont été déterminantes : celui-ci a vu la mère et son nourrisson se rendre à l'étang «am Wäissebrill» entre Pétange et Linger le 15 juin, soit neuf jours après sa naissance. Plus tard, la mère serait revenue sans son enfant.



Un important dispositif est immédiatement mis en place dans et autour de l'étang pour rechercher des traces et, le cas échéant, un corps. Pendant cinq semaines, la police retourne chaque pierre autour de l'étang. Les plongeurs ne trouvant pas non plus de corps, l'étang est vidé de son eau. Dans les ruines d'une ancienne station de pompage de l'Arbed, des objets sont toutefois saisis, sur lesquels des traces d'ADN de Bianka sont détectées. Des indices importants qui montrent que Bianka était effectivement sur place.

En juillet 2015, des traces d'ADN du nourrisson disparu Bianka B. sont retrouvées dans les ruines d'une cabine de pompage de l'Arbed, près de l'étang entre Pétange et Linger. Photo d'archive: Gerry Huberty

La mère garde le silence en détention provisoire

Sarah B. passe 14 mois en détention provisoire. Elle s'y mure dans le silence. Son avocat dépose des demandes de libération. Elles sont refusées, notamment parce qu'il est toujours possible que d'éventuelles preuves soient détruites ou que des traces soient effacées dans cette affaire.

Ce n'est qu'en septembre 2016 qu'une chambre du conseil compétente accepte une nouvelle demande de mise en liberté. La mère de Bianka est remise en liberté sous conditions. Six ans plus tard, son chemin la conduit à nouveau devant le tribunal. Reste à savoir si Sarah B. brisera son silence sur le sort de sa fille.

Étant donné que le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé, l'administration de preuves devrait s'avérer difficile pour l'accusation. Les témoignages joueront certainement un rôle important. Mais si l'accusation ne parvient pas à dissiper tous les doutes sur la culpabilité de l'accusée, le procès se soldera par un acquittement, du moins pour l'homicide présumé.

En effet, Sarah B. est également accusée de soustraction d'enfant, car elle a résisté fin juin 2015 à l'ordre d'un juge pour enfants. Or, la peine encourue pour ce délit ne correspond qu'à une fraction de celle d'un homicide. L'article 371-1 du code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans.

