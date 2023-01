Freiné dans leur accès à la propriété par la hausse des taux d'intérêt en 2022, les résidents luxembourgeois se sont davantage tournés vers la location. Mais les logements disponibles sur ce marché seront amenés à se raréfier dans les prochains mois.

Une menace de pénurie de locations plane sur le Luxembourg

Laura BANNIER Entre l'inflation et la réforme du bail, les investisseurs sont frileux sur le marché de l'immobilier, laissant craindre une raréfaction des locations

Et si l'enjeu n'était plus de trouver un logement au loyer abordable, mais un logement tout court? Au Luxembourg, le ciel s'est assombri sur le marché de l'immobilier résidentiel au cours de l'année 2022. Hausse du prix des matériaux de construction et inflation sont venues se rajouter à la rareté des terrains, faisant chuter de 27% le nombre d'autorisations de bâtir délivrées pour de nouveaux logements, par rapport à 2021.

«L'année 2022 a été un véritable game changer pour l'immobilier résidentiel au Luxembourg, mais ce n'est pas la fin du marché», a tenté de rassurer Robby Cluyssen, Director Residential Agency chez JLL Luxembourg, lors de la conférence de presse annuelle de l'agence. Alors que les ventes, en particulier de logements neufs, ont enregistré une forte baisse, les locations, elles, sont à la hausse.

Derrière ce regain d'intérêt pour le marché de la location se cache l'augmentation des taux d'intérêt qui, combinée à la baisse du pouvoir d'achat, freine l'accès des résidents à la propriété. «Pour 1% de hausse des taux d'intérêt, l'acquéreur perd 10% en pouvoir d'achat», explique le professionnel. Ainsi, la capacité d'emprunt en taux fixe d'une durée de 30 ans pour 3.200 euros de mensualité est passé de 887.000 euros en janvier 2022, à 683.000 euros en décembre.

Des investisseurs frileux

Des variations qui risquent de se poursuivre, à en croire l'agent. «La volatilité du taux d'intérêt va continuer tout au long de l'année 2023.» De quoi booster encore plus le marché des locations. Alors que ces dernières ont augmenté de 37% chez JLL Luxembourg entre 2020 et 2021, passant de 14.775 à 20.208. Ne disposant pas des chiffres définitifs pour l'année 2022, l'agence a procédé à un calcul prenant en compte les six premiers mois, auxquels ont été ajoutés les six derniers mois. Ainsi, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 18.286 locations ont été enregistrées.

«La pénurie de l'offre est amenée à s'agrandir davantage, car les investisseurs particuliers sont de plus en plus prudents», poursuit Robby Cluyssen. Ces derniers sont en pause, freinés par les coûts de rénovation énergétique des anciens immeubles couplés au rendement non garanti. Calculé à 3,5% en moyenne à l'échelle du pays, celui-ci ne compense plus l'inflation. «Au regard de la demande en location qui explose, un véritable problème se profile.»

L'investisseur reviendra au deuxième, voire au troisième trimestre, car l'immobilier luxembourgeois reste attractif. Robby Cluyssen, Director Residential Agency chez JLL Luxembourg

À cette situation déjà compliquée s'ajoute la réforme du bail, dont le vote est attendu cette année. Pour rappel, ce texte vise à plafonner les loyers à 3,5% du capital investi par le propriétaire, contre 5% actuellement. De quoi «compliquer encore plus la vie des investisseurs», estime l'agent. Mais également celle des locataires, puisqu'une pénurie sur le marché de l'immobilier résidentiel locatif pourrait entrainer une pression à la hausse des loyers.

Mais les investisseurs ne sont pas partis pour toujours, rassure le professionnel de JLL Luxembourg. «2023 sera une année d'opportunités pour ceux qui pourront les identifier. L'investisseur reviendra au deuxième, voire au troisième trimestre, car l'immobilier luxembourgeois reste attractif», prédit Robby Cluyssen.

S'éloigner pour accéder à la propriété

Autre tendance décelée en 2022 par l'agence: l'éloignement des résidents. Plutôt que de choisir la capitale, ces derniers n'hésitent pas à se diriger vers d'autres villes du pays, voire à en dépasser les frontières pour aller s'installer en France, en Belgique ou en Allemagne. «On ne peut pas véritablement parler d'exode, mais ces dernières années, en moyenne 2.100 ménages par an ont quitté le Luxembourg en raison de leur impossibilité d'accéder à la propriété», révèle le professionnel.



Dirigée vers la périphérie, la demande fait ainsi grimper le prix des offres de ventes immobilières en dehors de la capitale. «Ce shift vers d'autres localités est également encouragé grâce aux transports en commun gratuits.» Ainsi, en 2023, l'agence s'attend à une stabilisation des prix de vente pour le centre du pays, tandis qu'une légère augmentation des prix devrait intervenir en périphérie, et dans les villes régionales.

