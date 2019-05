Les habitants du Kirchberg, Beggen, Cessange, Rollingergrund, Weimerskirch et de la ville haute ont connu une panne d'électricité, dans la nuit de samedi à dimanche. La faute à un animal, selon Creos.

Une martre prive de courant une partie de la capitale

Les habitants du Kirchberg, Beggen, Cessange, Rollingergrund, Weimerskirch et de la ville haute ont connu une panne d'électricité, dans la nuit de samedi à dimanche. La faute à un animal, selon Creos.

(Jmh) - Déjà connus pour les dégâts infligés aux voitures en raison de leur tendance à grignoter les câbles, les martres possèdent visiblement un appétit pour les objets plus imposants. À en croire Creos, l'un de ces animaux se trouve à l'origine de la panne de courant survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans une partie de Luxembourg-Ville.

Survenu «à partir de 1h15», le court-circuit trouve son origine «au niveau d’un transformateur (...) du poste Kirchberg A» qui a «déclenché immédiatement le transformateur haute tension (...) situé à Itzig-Blooren ainsi que les deux lignes à haute tension». Un jeu de domino qui a impacté «les quartiers de Kirchberg, Beggen, Centre Ville-Haute, Cessange, Rollingergrund et Weimerskirch», selon le communiqué du fournisseur d'électricité. Le courant a finalement été rétabli «à 4h46» dimanche matin.

Selon des experts, l'attrait des martres et des fouines pour les câbles tiendrait dans la présence d'huile ou de farine de poisson parmi leurs composants. Ce phénomène s'observerait le plus fréquemment au printemps, lors de la saison des amours, lorsque les mâles sont plus prompts à défendre ou marquer leur territoire. Et donc plus enclins à chercher des aliments à se mettre sous la dent.