Celle-ci sera organisée dans la ville frontalière d'Athus (Belgique), là où Diana a vécu pendant plus d'un an.

Luxembourg 2 min.

Le 22 octobre prochain

Une marche blanche pour rendre hommage à Diana

Simon MARTIN Celle-ci sera organisée dans la ville frontalière d'Athus (Belgique), là où Diana a vécu pendant plus d'un an.

Les jours passent, mais l'indignation et la stupeur perdurent dans la région de Mont-Saint-Martin, là où un corps affreusement mutilé avait été découvert le 19 septembre dernier. Celui-ci a été identifié en ce début de semaine. Il s'agit de Diana Santos, une maman de 40 ans originaire du Portugal et ayant travaillé en tant que serveuse en Belgique, mais également au Luxembourg.

«Je veux que la police me parle de toute urgence» Le frère de Diana Santos affirme avoir des informations importantes à donner aux autorités et se dit prêt à venir au Luxembourg.

C'est d'ailleurs à Diekirch que la mère d'un enfant de 22 ans vivait. Entre effroi et incompréhension, ils sont aujourd'hui nombreux à pleurer la disparition tragique de Diana. Depuis l'annonce de l'identité de la victime, les hommages et marques d'affection pleuvent sur les réseaux sociaux.

Certains souhaitent d'ailleurs lui rendre un ultime hommage en organisant une marche blanche. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs proches de la défunte ont lancé un appel à la mobilisation pour cette marche, qui doit se tenir le 22 octobre prochain à 16h à Athus, ville frontalière belge.

Des ballons blancs demandés aux participants

La femme d'origine portugaise semble en tout cas avoir laissé un vide dans la ville de la commune belge d'Aubange. En ce qui concerne la marche, celle-ci se tiendra dans le parc situé juste à côté de la bibliothèque. Les organisateurs expliquent vouloir attirer un maximum de monde et demandant aux participants d'apporter des ballons blancs ou de couleur or, tout en précisant qu'une vidéo de Diana en train de chanter sera diffusée. La musique était semble-t-il la grande passion de la femme sauvagement assassinée. Son père, interrogé par nos confrères de Contacto, ne disait pas autre chose. «La dernière fois que j'ai été avec Diana, c'était il y a deux ans, à Gaia (Portugal), dans un karaoké. Elle chantait très bien. Elle s'amusait beaucoup et elle avait une voix extraordinaire.»

Cette marche blanche est aussi sûrement un moyen d'alerter les autorités sur les féminicides, c'est-à-dire les meurtres de femmes en raison de leur genre, qui s'enchaînent à une vitesse alarmante. Pas plus tard que ce mardi, un homme a tué sa femme à coups de marteau dans le quartier de la gare à Luxembourg devant leur bébé de cinq mois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.