Une marche aux flambeaux pour les droits des jeunes

Didier HIEGEL

(DH) - «On dit souvent que les jeunes d'aujourd’hui sont les leaders de demain. Nous, nous disons qu’ils le sont déjà. Les jeunes se battent contre certaines des crises les plus graves auxquelles le monde est confronté. Trop souvent, ce sont eux les premières victimes des injustices et de leurs conséquences dévastatrices, et n'ont d'autre choix que de résister», souligne Amnesty International Luxembourg.

Pour rendre hommage à ces jeunes, la section grand-ducale de l'organisation mondiale a organisé, mardi soir, une marche aux flambeaux pour témoigner de son soutien. La procession, à laquelle une cinquantaine de personnes a participé de la place d'Armes à la vieille ville, a été suivie d'une soirée d'écriture de lettres en soutien à une dizaine de militants.