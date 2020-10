Une manifestation pour un logement digne et abordable

(ER avec mig) - Dans sa dernière étude publiée mercredi, Eurostat faisait état d'une augmentation significative du tarif des logements au Luxembourg. Au cours des douze derniers mois, le coût des habitations est en hausse de 13,3%. Se loger au Grand-Duché ressemble de plus en plus à un parcours du combattant.

Ce sont principalement les ménages à faible revenu, les familles monoparentales, les jeunes mais aussi les réfugiés qui se retrouvent dans une situation plus que délicate. De plus en plus de personnes n'ont d'autre choix que de chercher un logement de l'autre côté de la frontière.

10 La manifestation a dénoncé le fait que trouver un logement à un prix abordable au Luxembourg est de plus en plus difficile. Photo: Luc Deflorenne

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La manifestation a dénoncé le fait que trouver un logement à un prix abordable au Luxembourg est de plus en plus difficile. Photo: Luc Deflorenne

A l'initiative de l'association «Mieterschutz Lëtzebuerg», la manifestation a sillonné les rues de la capitale samedi après-midi. Elle dénonce notamment un marché immobilier luxembourgeois complètement déréglé. Avec pour conséquence un écart de plus en plus important entre les riches et les pauvres.

Les politiciens étaient au cœur des revendications des manifestants. Ces derniers souhaitent que le monde politique rétablisse l'équilibre et prenne des mesures fiscales cohérentes pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière mais aussi augmenter l'offre de logements abordables.

