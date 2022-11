Les jeunes activistes du groupe «Youth for Climate» vont à nouveau envahir les rues de Luxembourg-Ville. Mais cette fois-ci, leur manifestation n'aura rien à voir avec les anciennes marches.

Une manifestation novatrice pour le climat dans la capitale

Pour dénoncer l'inaction des dirigeants face au changement climatique, les militants de Youth for Climate Luxembourg se sont donné rendez-vous dans la rue, ce samedi 26 novembre. Jusqu'ici, rien d'étonnant, les jeunes activistes étant habitués à organiser des marches pour le climat.

«Nous sommes la génération qui n'a plus le choix» Ils espèrent être plusieurs milliers à fouler les pavés de la capitale. Ce vendredi, Youth for climate Luxembourg organise, aux côtés d'autres organisations écologiques, une grève pour le climat qui s'inscrit dans un mouvement mondial.

Mais ce coup-ci, ne vous attendez pas à entendre s'échapper l'un ou l'autre slogan du cortège. Et pour cause: cette manifestation sera silencieuse. Une première pour le groupe, qui le souligne dans son communiqué. «Nous avons été accusés d'être simplement des enfants bruyants qui veulent sécher l'école. Donc, cette fois, nous faisons l'inverse.» Youth for Climate Luxembourg espère ainsi que son message sera, cette fois-ci, entendu.

À partir de 18h, le collectif sera donc présent à Hamilius. Il s'élancera ensuite dans la Grand-Rue pour passer devant la Chambre des députés, avant de finir sa marche muette sur la place Clairefontaine. «Nous appelons chaque individu qui se soucie de notre planète et souhaite assurer un environnement sûr pour toutes les générations futures à se joindre à notre marche», appelle le groupe, qui demande aux participants de n’amener ni banderoles, ni pancarte, et de se vêtir de couleurs sombres.

«Voter pour un meilleur avenir»

Durant cette action, les militants entendent «commémorer les sacrifices de la planète». Les jeunes activistes soulignent par ailleurs leur engagement. «Depuis des années, nous exigeons des mesures pour sauver notre avenir et seuls des changements minimes ont été apportés. Nos gorges nous font mal à cause de tous ces cris.»

Alors que l'année électorale approche à grands pas, Youth for Climate Luxembourg souligne l'importance que revêtent les élections dans ce contexte de crise climatique, et invite les résidents à «voter pour un meilleur avenir», en soulignant qu'il est primordial «de faire entendre votre voix».

