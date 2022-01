Le site hospitalier du Kirchberg a été cité dans plusieurs appels à cortège pour les jours à venir. De quoi faire réagir le ministre de la Sécurité intérieure.

Une manifestation redoutée devant Robert-Schuman

Le site hospitalier du Kirchberg a été cité dans plusieurs appels à cortège pour les jours à venir. De quoi faire réagir le ministre de la Sécurité intérieure.

«Inacceptable vis-à-vis de l'ensemble du personnel de santé et des infirmiers qui, depuis près de deux ans maintenant, sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie.» C'est par ces termes sévères que les députés Carole Hartmann et Claude Lamberty (DP) qualifient un nouvel appel à manifester contre les mesures sanitaires circulant sur les réseaux sociaux actuellement. Et si les parlementaires semblent aussi choqués, c'est que cette fois les contestataires sont invités à se retrouver, la semaine prochaine, devant les hôpitaux Robert-Schuman au Kirchberg. Une première.

Cette «minute de silence» qui fait tant parler d'elle Lassé de voir contestée la gravité de l'épidémie covid et le refus obstiné de certains face aux possibles freins à la contamination, le Dr Marco Klop a décidé de mobiliser les blouses blanches. Un mouvement revendicatif muet qui ne cesse de gagner en volume.

En effet, jusqu'à présent, les mouvements de contestation (à l'exception des débordements devant le domicile du Premier ministre) s'étaient toujours tenus dans l'espace public de la capitale mais jamais spécifiquement devant un établissement de soin. D'où les reproches des deux élus libéraux qui viennent d'interpeller le ministre de la Sécurité intérieure sur ce possible rassemblement.

Un Henri Kox (Déi Gréng) qui, officiellement, n'a pas été averti de la tenue de cet événement. Sachant que la manifestation n'a pas non plus été déclarée auprès des autorités communales de la capitale. Comme c'est pourtant la règle normalement.

Pris à revers

Aussi, dans une réponse parlementaire, le ministre tape-t-il du point en rappelant notamment cette obligation, mais pointant aussi le fait que désormais ces manifestations ne doivent plus sortir d'un périmètre strictement défini : entre Glacis et Kirchberg. Enervés d'avoir été pris à revers par un cortège samedi, Henri Kox et la police grand-ducale n'ont pas l'intention de tolérer d'autres entorses à ce qui a été défini à la suite du brusque mouvement du 4 décembre dernier.

Aussi, outre la menace d'une amende à l'encontre des organisateurs (si ceux-ci peuvent être identifiés!), le ministre a bien l'intention de ne pas laisser perturber la venue à l'hôpital Robert-Schuman des personnels, des patients en consultation comme des visiteurs. Et de marteler à ceux qui rêveraient de bloquer le passage aux particuliers comme aux ambulances et autres: «l'accès aux cliniques doit rester libre partout et en toutes circonstances». Les forces de maintien l'ordre y veilleront, assure Henri Kox.

