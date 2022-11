En marge du Black Friday, des activistes et militants se rendront devant le ministère des Finances afin de dénoncer leurs conditions de travail et le bilan climatique désastreux du géant américain.

Une manifestation contre Amazon prévue ce vendredi

Simon MARTIN

Amazon, l'une des entreprises les plus puissantes au monde, emploie plus d'un million de travailleurs à travers le monde. Les conditions de travail des employés font l'objet de très vives critiques depuis de nombreuses années. Outre de faibles rémunérations, la cadence de travail frénétique et le bilan climatique désastreux du géant américain sont bien souvent pointés du doigt par les associations.

Le lien entre l'entreprise de Jeff Bezos et le Luxembourg est loin d'être ténu. On se rappelle qu'en 2017, Amazon avait été condamné par la Commission européenne à rembourser 250 millions d'euros, une somme que la compagnie aurait bénéficié en guise d'avantage fiscal de la part du Grand-Duché. Le collectif luxembourgeois «Make Amazon Pay», composé de militants et d'activistes pour le climat, d'associations visant la transparence financière, de l'OGBL mais aussi de déi Lenk, va même plus loin dans les accusations dans un communiqué publié ce jeudi. «Amazon asphyxie les communautés en ne payant pratiquement pas d’impôts sur les revenus en Europe», affirment-ils.

Le choix du Luxembourg, loin d'être un hasard

Ces derniers indiquent qu'en 2021, «la filiale luxembourgeoise d'Amazon, qui organise les ventes dans plusieurs grands pays européens, ne payait pas d'impôt alors qu'elle affichait des revenus de vente records de 51,3 milliards d'euros». «Le fait qu'Amazon Europe soit implanté au Luxembourg n'est pas un hasard. Les possibilités avantageuses en matière de structuration fiscale dans notre pays incitent de nombreuses sociétés à s'installer au Grand-Duché pour éluder l'impôt. Le problème du point de vue international est que le Luxembourg prive d'autres pays des recettes fiscales qu'ils devraient normalement percevoir de la part des multinationales comme Amazon qui sont implantées chez eux», peste le collectif.

Ce vendredi marque le désormais traditionnel Black Friday, événement commercial marquant le début des achats de fin d'année. À cette occasion, de nombreuses manifestations des différentes antennes de «Make Amazon Pay», réunissant 80 organisations, 150 pays et 20 millions de travailleurs, auront lieu partout dans le mondier entier, des Etats-Unis à Tokyo en passant forcément par Luxembourg, là où Amazon Europe a implanté son siège social.

Devant le ministère des Finances

La coalition donne donc rendez-vous à qui le souhaite à 15h sur la Place de Clairefontaine dans la capitale. Le choix du lieu n'a pas été fait par hasard, la place se trouvant juste en face du ministère des Finances.

Outre les conditions de travail et le modèle économique douteux, les manifestants souhaitent également dénoncer le politique climatique du géant américain qu'elle qualifie de «climaticide» en raison des livraisons ultra-rapides en avion et de l'artificialisation des sols en construisant de plus en plus d'entrepôts. «Amazon a largement les moyens de payer correctement ses employés et de s’acquitter de sa dette envers la planète et les communautés, mais ils ne le feront que s’ils y sont obligés. C'est pour cela que le mouvement «Make Amazon Pay» se bat».

