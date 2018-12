Une «Maison des salariés» de 4.300 m2 juste derrière la gare

Une immense salle de conférence, un espace social avec terrasse, 9 salles, 35 bureaux et une brasserie privée. A l'exigu dans ses locaux de Merl, la Chambres des salariés vient d'inaugurer une immense «Maison des salariés» ouverte à tous les salariés et retraités à Bonnevoie, pile derrière la gare centrale à Luxembourg.

Maurice FICK Une immense salle de conférence, un espace social avec terrasse, 9 salles, 35 bureaux et une brasserie privée. A l'exigu dans ses locaux de Merl, la Chambres des salariés vient d'inaugurer une immense «Maison des salariés» ouverte à tous les salariés et retraités à Bonnevoie, pile derrière la gare centrale à Luxembourg.

Impossible de la manquer. A l'autre bout de la passerelle qui mène de Bonnevoie à la gare centrale, face aux Rotondes, la nouvelle «Maison des salariés» a officiellement été inaugurée lundi soir et sera fonctionnelle dès janvier 2019 puisque les premiers cours y seront alors dispensés aux salariés qui continuent de se former.



Une partie du vaste complexe appartient au syndicat cheminot, le FNCTTFEL-Landesverband, et la seconde abrite le tout nouveau bâtiment de la Chambre des salariés. C'est le site de l'ancien Bazar de Bonnevoie qui appartenait à la Coopérative Casino syndical. La façade de la Maison des salariés «sera valorisée artistiquement mais nous ne savons pas encore quand exactement», a souligné Jean-Claude Reding, président de la CSL en cultivant le secret. L'ensemble du projet de construction et de rénovation mené par le Bureau Theisen Architecte pèse tout de même 16 millions d'euros.



Le bâtiment et ses salles de cours permettra avant tout d'offrir de bonnes condition d'apprentissage aux nombreux salariés suivant les formations toujours plus prisées de la CSL. «Au cours des cinq dernières années près de 50.000 personnes ont été formées chez nous». Le demande pour se former en cours du soir est telle qu'«il est impossible de tous les réunir sous un toit. Nous enregistrons plus de 6.000 inscriptions par an». Du coup, les cours du soir «continueront à avoir lieu dans les différents lycées», précise Jean-Claude Reding lors de son allocution inaugurale en l'absence de tout membre gouvernemental.



En revanche, la nouvelle infrastructure va permettre à la CSL d'augmenter son offre de cours en journée, des cours uniquement proposés le soir jusqu'ici. la CSL proposera d'ailleurs deux nouvelles formations qui ouvriront sur un diplôme universitaire en sophrologie en coopération avec l'Université de Lille et un master en commerce électronique proposé en coopération avec l'Université de Strasbourg.

Autre nouveauté: la CSL entend développer un programme spécifique d'information et de formations pour les seniors après 60 ans. Les premières sessions sont d'ores et déjà planifiée pour la fin janvier 2019.

Des salles de cours et une brasserie réservée



Au rez-de-chaussée du bâtiment de 4.340 m2 en tout, il y a des salles de formation et de réunion. Une particularité du bâtiment: les galeries du 1er et 2e étage offrent des espaces qui peuvent aussi bien servir à la formation qu'à des conférences, de petits concerts, des réceptions et même des expositions.



Au premier étage se trouvent essentiellement des salles de formation et de réunion. Au 2e et 3e étages se trouvent des bureaux et au 4e il y a une grande salle de réunion qui pourra aussi accueillir des réceptions.



Le rez-de-chaussée du bâtiment abrite une lumineuse brasserie qui n'est pas ouverte au grand public mais exclusivement réservée aux personnes qui fréquentent la Maison des salariés mais aussi du Casino syndical.



Le siège social de la CSL demeure toutefois rue Auguste Lumière à Luxembourg-Verlorenkost et continuera d'abriter la direction, les Service Avis et études, comptabilité et relations publiques. Le centre de formation à Remich (CEFOS), souvent utilisé pour la formation des délégués du personnel, continuera également de fonctionner.

Ouvert aux autres associations et manifestations



La Maison de Bonnevoie «est un lieu ouvert au public où se déroulent toutes les activités de formations, culturelles, les réunions, y compris des commissions et de la plénière. Ce site est tellement grand qu'il nous permet d'offrir à d'autres associations la possibilité de l'utiliser», résume Jean-Claude Reding. C'est déjà le cas pour l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), en passe d'ouvrir une permanence dans le nouveau bâtiment.

Le service de «conseil stress» de la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale, ouvert aux salariés qui souffrent de stress ou de harcèlement moral, dispose non seulement de locaux flambants neufs mais est aussi adaptés à la discrétion exigée par ces situation délicates.



«D'autres associations suivront et nous invitons d'ailleurs toutes les associations qui s'investissent pour les mêmes idées que nous, c'est-à-dire la solidarité, la démocratie, le développement de la société, l'intégration sociale, à venir ici», lance Jean-Claude Reding.

Pour les nombreux salariés travaillant à Luxembourg-Ville, qui désirent suivre des formations et doivent retourner chez eux le soir, la Maison des salariés offre une connexion directe au transports en commun, qu'il s'agisse du train, du bus ou du tram. La gare centrale est accessible en moins de 2 minutes via la passerelle.

«La Chambre des salariés est le parlement du travail» La mission de la Chambre des salariés (CSL) est de «rendre des avis sur tous les projets de loi qui concernent le droit du travail, le droit social, la protection sociale. Ces avis sont transmis au gouvernement, au parlement luxembourgeois mais aussi à la Commission européenne pour des projets européens», résume Jean-Claude Reding, son président depuis 2008.

Depuis cinq ans, la Commission aux affaires européennes, une commission interne à la CSL, gère spécifiquement ces questions en coopération avec le Secrétariat européen de l'OGBL et du LCGB dont le bureau se trouve aussi dans la nouvelle Maison des salariés à Luxembourg-Bonnevoie.

Par ses avis, la CSL «essaye de défendre les intérêts directs de tous les salariés qu'ils soient Luxembourgeois ou non, résidents ou frontaliers, tous sont des cotisants et des votants (de la CSL): c'est pour cela que c'est leur maison. Tous les salariés qui travaillent au Luxembourg ont le droit de vote et éliront leurs 60 représentants lors des élections sociales du 12 mars», ne manque pas de rappeler Jean-Claude Reding, d'autant que l'échéance aura lieu dans moins de 100 jours. Le président de la Chambre des salariés, martèle qu'«il faut absolument utiliser ce droit de vote» et à un imparable argument: «Le renvoi du bulletin est gratuit. Le port est payé, même si on habite en France». Lors des deux dernières élections sociales au Luxembourg (elle sont lieu tous les 5 ans), seuls 40% des salariés avaient utilisé leur droit de vote. Les élus de la Chambres des salariés désignent les représentants qui défendent les intérêts des salariés à la Caisse nationale d'assurance pension, la Caisse nationale de santé (assurance maladie) et les assesseurs aux tribunaux du travail, les prud'hommes.

Le risque de l'«explosion sociale» En tant que président de la Chambre des salariés, Jean-Claude Reding «essaye de contribuer à une meilleure répartition de la richesse qui est produite au Luxembourg, à une meilleure situation sociale des gens. On parle de la sortie de crise. Les dernières statistiques européennes disent que les gens ont mieux rémunérés mais les gens n'ont pas ce sentiment de gagner plus, alors qu'ils devraient avoir plus. Ils ont le droit d'avoir plus. Si on laisse les inégalités continuer à se développer entre les différentes catégories sociales, on arrivera à une explosion sociale. Pas seulement une implosion de l'Europe mais aussi une explosion sociale dans beaucoup de pays. Je trouve que ce n'est pas le but. En revanche, je suis d'avis que le but est d'avoir la possibilité de vivre bien dans une société équilibrée, juste et solidaire».