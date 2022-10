Un feu d'artifice, des shows laser et des montgolfières ont plongé les participants du festival «Moselle - Licht & Flammen» dans un monde de rêve.

Licht & Flammen

Une lumière féérique a envahi les rives de Moselle

Volker BINGENHEIMER Un feu d'artifice, des shows laser et des montgolfières ont plongé les participants du festival «Moselle - Licht & Flammen» dans un monde de rêve.

Des shows laser, des montgolfières et un feu d'artifice ont plongé la Moselle dans une lumière magique ce week-end. Lors de la première du festival «Moselle - Licht & Flammen», comprendre «Moselle - Lumières et flammes», des milliers de spectateurs ont tenu à assister, après le coucher du soleil, au programme comprenant des concerts, des spectacles d'artistes et deux marchés. En outre, cinq bateaux pleins à craquer ont fait l'aller-retour entre Wasserbillig et Remich vendredi soir.

23 Ambiance magique à Wasserbillig. Photo: Oli Kerschen

Le festival, initialement prévu pour 2020 et dont le thème s'inspire de «Rhin en flammes», a permis aux visiteurs de profiter d'un impressionnant spectacle à la tombée de la nuit. À Wasserbillig, le jongleur et artiste Christian Dirr a offert des moments à couper le souffle.

Les «Fées de la Moselle» ont pour leur part enthousiasmé le public dans leurs costumes étincelants. La commune de Grevenmacher avait d'ailleurs aménagé, près du pont frontalier, des stands et une scène de concert. La façade de la cave Bernard-Massard s'est transformée en écran, le temps d'un fabuleux spectacle de mapping vidéo.

À Remich, les spectateurs ont eu droit à un marché médiéval et ont pu jouer au minigolf jusqu'à minuit - une expérience passionnante, surtout pour les enfants. Sur la rive allemande, en face de Remich, cinq montgolfières ont apporté des accents colorés à la fête, tandis qu'à Wormeldange un feu d'artifice a illuminé les vignobles du célèbre vignoble «Koeppchen».

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



