Un groupe de travail est actuellement en train de rédiger un texte visant à cadrer l'utilisation des deux-roues électriques au Luxembourg. Selon le ministère de la Mobilité, le code de la route devrait être ajusté à ce propos d'ici un an.

Une loi pour l'E-trottinette en 2020

Sophie WIESSLER Un groupe de travail est actuellement en train de rédiger un texte visant à cadrer l'utilisation des deux-roues électriques au Luxembourg. Selon le ministère de la Mobilité, le code de la route devrait être ajusté à ce propos d'ici un an.

Dans de nombreuses métropoles, les trottinettes électriques sont devenues partie intégrante du paysage urbain. Quand ce ne sont pas les habitants qui filent dessus, les engins sont mis entre les mains de touristes pour se déplacer d'un site à l'autre. Le Luxembourg n'a pas échappé à cette tendance.

Depuis quelques semaines, une réglementation juridique est en cours d'élaboration, par un groupe de travail mis en place par le ministère de la Mobilité. Ce dernier l'assure à nos confrères du Quotidien: une «modification du code de la route est prévue pour la fin 2020».

Route, piste cyclable et zones mixtes

En attendant l'élaboration de cette loi spécifique, les E-trottinettes entrent dans la catégorie des cycles électriques et sont donc traitées de la même manière que les Pedelec. Toutefois, leur puissance du moteur ne doit pas dépasser 0,5 kilowatt. De plus, leur vitesse maximale se voit plafonnée à 25 km/h.

Selon l'actuel code de la route, les trottinettes à moteur peuvent être utilisées sur route, piste cyclable et sur les zones mixtes où les bicyclettes sont expressément autorisées.

La sécurité d'abord

En revanche, les engins sont persona non grata sur les trottoirs, à moins qu'ils ne soient utilisés par des enfants de moins de douze ans ou par un adulte accompagnant un enfant.

Pour utiliser une E-trottinette, il faut que le véhicule soit équipé des équipements de sécurité nécessaires. En particulier, de freins adéquats et d'un éclairage avant et arrière. Une sonnette et des réflecteurs figurent aussi parmi les accessoires obligatoires. A défaut, une amende peut être dressée contre le pilote contrevenant.

Actuellement, le port du casque n'est pas obligatoire au Luxembourg, mais conseillé. De plus, aucun permis de conduire n'est nécessaire pour prendre le guidon et filer.

