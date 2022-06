Avec cette nouvelle loi que le Luxembourg va adopter, les plateformes numériques telles qu'Airbnb, Uber ou Amazon seront obligées de transmettre aux autorités fiscales les revenus de leurs vendeurs.

Transparence fiscale

Une loi fiscale redoutée par les hôtes d'Airbnb

Les propriétaires d'Airbnb, les chauffeurs d'Uber et les vendeurs tiers sur Amazon vont le sentir passer lorsque le Luxembourg adoptera de nouvelles règles européennes pour lutter contre l'évasion fiscale, obligeant les opérateurs de plateformes numériques à divulguer combien leurs utilisateurs gagnent.

Un résident luxembourgeois qui loue un appartement à Lisbonne doit déclarer les revenus locatifs à la fois au Portugal et au Luxembourg, mais il est pratiquement impossible pour les deux pays de vérifier si cette personne le fait, a expliqué Aikaterini Pantazatou, professeur de fiscalité à l'université du Luxembourg, dans une interview.

«Il était assez facile d'échapper à l'impôt avant l'entrée en vigueur de la directive européenne, et la possibilité de dissimuler ses revenus était sans aucun doute une valeur ajoutée à l'utilisation de ces plateformes, a déclaré Aikaterini Pantazatou. «Si la plateforme ne donnait pas les informations, il était difficile pour les autorités fiscales de vous attraper», a-t-elle ajouté.

Des recettes augmentées

Il y a deux semaines, le ministère luxembourgeois des finances a publié un projet de loi visant à transposer la proposition de Bruxelles dans la législation. La directive - connue sous le nom de DAC7 - vise à lutter contre l'évasion fiscale, en obligeant les plateformes telles qu'Airbnb ou Uber à indiquer aux autorités fiscales le montant des revenus de leurs utilisateurs. Ces informations sont ensuite partagées entre les bureaux des impôts des différents pays de l'UE.

Une étude d'impact menée par la Commission européenne révèle que les recettes fiscales de l'Union pourraient être augmentées de 11 à 33 milliards d'euros en 2025, mais il n'existe pas d'estimations spécifiques au Luxembourg, a expliqué le ministère des Finances au Luxembourg Times ce lundi.

«Des limites importantes»

Les projections de l'UE présentent toutefois des «limites importantes», car la valeur des transactions effectuées sur les plateformes numériques, le taux de recettes fiscales non déclarées et la proportion de transactions qui constitueraient un revenu imposable ne sont pas clairs, a ajouté le ministère.

«L'idée derrière le DAC7 et l'imposition de ces obligations de déclaration (...) est que dans (...) l'économie des plateformes, beaucoup de gens, les vendeurs, vendent des biens ou offrent des services, mais ils pourraient être tentés de ne pas déclarer leurs revenus», avait expliqué Jean-Philippe van West, associé chez PwC Belgique, dans un webinaire en mars dernier.

Les nouvelles règles relatives à l'économie du partage fixeront des exigences de déclaration uniformes pour les plateformes numériques qui mettent en relation clients et vendeurs. Elles s'appliquent à tous les sites web ou applications où une entreprise, un indépendant ou un particulier vend des biens, des services ou loue des voitures ou des biens immobiliers.

La loi Airbnb

Airbnb, la plus grande entreprise de ce type opérant au Luxembourg, a déclaré qu'elle saluait ces mesures. «Ce nouveau cadre commun harmonisera et simplifiera le partage des données fiscales dans l'UE, tout en contribuant à soutenir les initiatives d'Airbnb visant à aider les hôtes à suivre leurs obligations fiscales», a déclaré la société.

Les données qu'elle transmettra au bureau des impôts dans le cadre du DAC7 comprennent le nom légal du propriétaire, son adresse, son numéro d'identification fiscale, l'adresse de l'annonce, la durée de la location et les frais que le propriétaire doit payer, a indiqué Airbnb.

Aucun des sept hôtes enregistrés au Luxembourg que ce journal a contactés n'a voulu commenter s'il était facile d'échapper aux impôts grâce à Airbnb. Un hôte a déclaré qu'il utilisait des formulaires fournis par Airbnb pour déclarer ses revenus. Airbnb a rappelé aux hôtes luxembourgeois leurs devoirs fiscaux, a indiqué la société.

Un des plus gros utilisateurs d'Airbnb

En 2020, Airbnb a partagé les détails des revenus de ses hôtes au Royaume-Uni avec le bureau des impôts de ce pays, ce qui a incité les autorités à demander aux propriétaires de se manifester s'ils n'avaient pas déclaré les revenus locatifs. Dans l'UE, la DAC7 fonctionnera de manière similaire.

Le Luxembourg est l'un des plus gros utilisateurs de l'appli Airbnb, avec 46% des individus âgés de 16 à 74 ans ayant utilisé une application pour louer sa résidence principale à une clientèle de passage pour de la location de courte durée en 2019, selon un rapport d'Eurostat de 2020, qui ne nomme toutefois pas spécifiquement Airbnb. Ce chiffre représente plus du double de la moyenne européenne.

Airbnb, société cotée en bourse, n'a pas voulu divulguer le nombre de propriétés qu'elle répertorie au Luxembourg, ni le montant des revenus qu'elle en tire. Selon nos informations, il y a plus de 700 hôtes Airbnb au Luxembourg, qui gagnent généralement 3.700 € par an en partageant leur maison pendant 50 jours en moyenne.

Les propriétés Airbnb au Luxembourg varient considérablement en termes de prix. Le 21 juin, le logement d'une nuit le moins cher pour le 1er août était une chambre simple dans la capitale à 42 €, tandis que le plus somptueux - une maison de ville entière à Cessange - coûtera 3.600 € à un client pour cette journée.

Amazon dans le viseur

Mais si l'impact pour les utilisateurs d'Airbnb au Luxembourg peut être important, l'impact sur les recettes fiscales ou l'économie globale sera toutefois limité, car le Grand-Duché s'est classé dernier dans un classement mondial comparant la taille de l'économie du partage en 2018.

Le rapport a recensé 44 plateformes au Luxembourg, les plus importantes étant Airbnb et la plateforme de partage de voitures Blablacar. Cependant, ensemble, elles ne représentaient que 0,45 % des emplois, selon le rapport de la London School of Economics. Sur les 20 plateformes locales recensées par le rapport, cinq ont disparu depuis.

Les plateformes de commerce électronique qui mettent en relation des clients et des vendeurs tiers, comme Amazon, Ebay ou Facebook Marketplace, entrent également dans le champ d'application de la directive DAC7, selon Mme Pantazatou.

Amazon, par exemple, est dans le champ d'application de la directive, a déclaré une personne proche de la société. Environ la moitié de tous les articles vendus sur la plate-forme proviennent de vendeurs tiers qui utilisent Amazon Marketplace, que la société gère depuis le Grand-Duché.

Amazon a refusé de commenter le contenu de la directive européenne.

L'inclusion des plateformes de commerce électronique est «surprenante», a réagi Aikaterini Pantazatou. Si l'UE allait bien au-delà des exigences de déclaration des autres régions, cela pourrait nuire à la compétitivité de l'Union, a-t-elle ajouté.

Selon le ministère des Finances, l'impact sur la compétitivité de l'UE «devrait être plutôt limité». «La directive (...) garantit des conditions de concurrence équitables entre toutes les plateformes numériques et empêche la concurrence déloyale entre les plateformes».

Les obligations de déclaration du CAD7 sont similaires aux règles existantes de l'OCDE, et comme la directive comprend un mécanisme d'équivalence, il existe une «incitation supplémentaire» pour les pays non membres de l'UE à s'aligner sur les obligations du CAD7, selon le ministère. Le ministère de l'Economie n'a quant à lui pas répondu à une demande de commentaire sur le sujet.

