La liaison ferroviaire entre Luxembourg et Sarrebruck verra-t-elle le jour? Selon François Bausch, le projet devrait être réalisable d'ici 2035.

Une ligne ferroviaire Metz-Luxembourg-Sarrebruck à l’étude

Jusqu'à présent, les navetteurs frontaliers de Sarrebruck ne peuvent se rendre directement au Grand-Duché qu'en bus s'ils souhaitent utiliser les transports en commun. Ceux qui prennent le train ont en revanche systématiquement une correspondance à effectuer.

Le débat sur une liaison ferroviaire directe est à l’étude depuis des années. Les choses devraient désormais commencer à bouger, comme le rapporte SR.de.

Dans une interview accordée à la radio sarroise, le ministre des Transports François Bausch (Déi Gréng) a en effet donné une date concrète pour la réalisation du projet.

D'ici 2035, il devrait être tout à fait possible de mettre en place une ligne de train reliant Sarrebruck au Luxembourg via la France. Plus précisément, le train devrait passer par Metz et la ligne existante entre Luxembourg et Metz devrait en conséquence être modernisée.

Selon le ministère sarrois des Transports, il n'existe toutefois pas encore de plans concrets pour la liaison ferroviaire via Metz. Le sujet devrait toutefois être abordé par Bausch et la ministre sarroise des Transports Perta Berg (SPD) lors d'un congrès en mars.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Megane Kambala

