Face à la reprise en fanfare du tourisme aérien, Luxair diversifie son offre avec notamment un vol direct qui rejoindra la capitale norvégienne.

Le point sur les nouvelles destinations

Une liaison directe entre Luxembourg et Oslo pour septembre

Simon MARTIN Face à la reprise en fanfare du tourisme aérien, Luxair diversifie son offre avec notamment un vol direct qui rejoindra la capitale norvégienne.

Bien que l'année 2021 ait été synonyme de pertes financières pour Luxair, la compagnie aérienne luxembourgeoise compte bien continuer à diversifier son offre, tout en confortant sa place d'employeur le plus attractif du pays. Cette volonté, on l'a même remarquée durant la crise sanitaire.

Le nouveau hangar de Luxair prend forme À l'aéroport de Luxembourg, à proximité directe du hall de maintenance de Cargolux, lux-Airport construit pour Luxair.

En novembre 2020, Luxair annonçait 9 nouvelles lignes directes reliant notamment le Luxembourg avec Usedom, île de la mer Baltique, Toulon, La Rochelle (France), Thessalonique (Grèce), Paphos (Chypre), Tunis (Tunisie) ainsi que Tivat et Podgorica (Monténégro).

Quelques mois plus tard, en avril 2021, on apprenait que Luxair allait également ajouter Mykonos et Santorin (Grèce) à son catalogue de destinations, de même que Dubaï. Enfin, en avril dernier, une liaison entre Luxembourg et Dakar, la capitale sénégalaise, venait se greffer au catalogue conséquent de la compagnie.

Un vol opéré par une autre compagnie

Les travaux de la piste du Findel touchent à leur fin Malgré quelques petits pépins, ce fameux chantier est toujours dans les temps. Un sacré tour de force au regard de ce challenge organisationnel et de la recrudescence des voyageurs.

Enfin, il y a quelques jours, nous avons appris qu'à partir de septembre 2022, SAS (Scandinavian Airlines System, NDLR) allait étendre son partenariat en partage de code avec Luxair. Un partage de code? Comprenez par là un arrangement conclu entre deux ou plusieurs compagnies aériennes leur permettant de partager le même vol. Ainsi, il est possible pour vous d'acheter un siège auprès d’une compagnie aérienne pour un vol qui sera dans les faits opéré par une autre compagnie, avec un code ou un numéro de vol. Une manière d'augmenter sa visibilité et assurer une meilleure rentabilité.

Concrètement, ce nouvel accord se traduira par des vols directs aller-retour bihebdomadaires vers la capitale norvégienne. Cette fréquence sera portée à trois vols hebdomadaires au mois de novembre prochain. L'offre sera également renforcée concernant la liaison vers Stockholm avec quatre vols par semaine à partir de septembre contre trois à l'heure actuelle.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.