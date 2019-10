La collaboration militaire, académique, spatiale et audiovisuelle était au programme du deuxième jour de la visite d'Etat au Luxembourg du roi Philippe et de la reine Mathilde. Les souverains belges ont sillonné le pays du nord au sud.

Luxembourg 10 1

Une journée placée sous le signe de la coopération

La collaboration militaire, académique, spatiale et audiovisuelle était au programme du deuxième jour de la visite d'Etat au Luxembourg du roi Philippe et de la reine Mathilde. Les souverains belges ont sillonné le pays du nord au sud.

La journée de ce mercredi était chargée pour le couple royal belge. En matinée, le roi Philippe s'est rendu au centre militaire de Diekirch. Accompagné du Grand-Duc, il a découvert les différents aspects de l'intégration des deux armées aussi bien en matière de formation, d'achat de matériel ou d'opérations sur le terrain. Les deux souverains ont ensuite pris la direction de Betzdorf où ils ont visité les installations de la Société européenne des satellites (SES).

7 Visite du centre militaire de Diekirch. Photo: Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Visite du centre militaire de Diekirch. Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum Visite du centre militaire de Diekirch Photo: Laurent Blum

Avant le déjeuner offert par le gouvernement luxembourgeois au château de Bourglinster, Philippe et Henri ont assisté à la présentation d'une exposition virtuelle retraçant l'histoire de la communauté germanophone de Belgique.

3 Exposition virtuelle de l'histoire de la Communauté germanophone de Belgique. Photo: Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Exposition virtuelle de l'histoire de la Communauté germanophone de Belgique. Photo: Laurent Blum Exposition virtuelle de l'histoire de la Communauté germanophone de Belgique. Photo: Laurent Blum Exposition virtuelle de l'histoire de la Communauté germanophone de Belgique. Photo: Laurent Blum

De leur côté, la reine Mathilde et la Grande-Duchesse héritière ont pris la direction du sud et plus précisément du site de Belval, l'occasion pour la reine des Belges de découvrir la reconversion du site sidérurgique en campus universitaire.

La reine Mathilde a découvert le site de Belval. Photo: Guy Jallay

Après une visite du Learning Center de l'Université du Luxembourg, la reine a été initiée aux nouvelles méthodes d'apprentissage et d'enseignement, développées notamment au sein du Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA)

Durant l'après-midi dans le cadre prestigieux de l'abbaye de Neumünster, les souverains belges et luxembourgeois ont pris part à des séminaires consacrés au secteur spatial, de l'audiovisuel, deux domaines dans lesquels la coopération entre les entreprises belges et luxembourgeoises est particulièrement intense.

Dans la foulée, les hôtes de la cour grand-ducale découvriront une exposition photographique consacrée aux violences sexuelles dans le cadre du forum «Stand, Speak, Rise up» initié par S.A.R. la Grande-Duchesse.

«Donner un nouveau souffle à l'Europe» Découvrez, en images, les instants forts de la première journée de visite du roi Philippe et la reine Mathilde dans la capitale luxembourgeoise.

La journée de ce mardi se clôturera par un concert à la Philharmonie, une occasion de mettre en exergue la qualité de la formation et de la production musicales belges.

La visite d'Etat se termine ce jeudi avec une cérémonie officielle avant un retour toujours en train vers Bruxelles.