Une cyberattaque toutes les 39 secondes

Une innovation pour protéger votre smartphone des attaques

L'opérateur luxembourgeois Tango s'est allié avec une société israélienne afin de lancer "Net Protect", un outil censé protéger le réseau mobile utilisé par leurs clients.

Il a été plusieurs fois question de sécurité informatique dans nos colonnes ces dernières semaines. Entre la cyberattaque massive menée contre des hôpitaux en Belgique et les moyens pour le Luxembourg afin de se protéger de celles-ci, le sujet doit plus que jamais être pris au sérieux par les autorités. Une statistique fait d'ailleurs particulièrement froid dans le dos : selon l’ONU, toutes les 39 secondes, une tentative de cyberattaque est réalisée par des hackers. En 2022, le nombre d’attaques détecté a même augmenté de 618%, selon l’expert en cybersécurité Allot. Personne n'est d'ailleurs à l'abri d'une telle attaque. Il existe toutefois plusieurs moyens pour s'en protéger.

Parmi ces solutions pour lutter contre ce fléau, l'opérateur luxembourgeois Tango vient de lancer une solution de cybersécurité mobile simple qui protège ses 276.000 clients des sites, e-mails et SMS malveillants. Nommée «Net Protect», cette innovation détecte et bloque les sites internet malveillants, les tentatives de phishing, les virus et logiciels espions. Le service est actualisé automatiquement toutes les secondes avec les menaces les plus récentes. «Notre promesse de marque est de rendre la vie de nos clients plus facile», note Tango dans un communiqué de presse.

Un service à activer vous-même

L'opérateur a établi un partenariat avec Allot, société israélienne leader en cybersécurité, pour déployer une solution «innovante» basée sur le réseau mobile. «Net Protect est non seulement très efficace face à une menace toujours grandissante, mais aussi très simple à activer et utiliser. C’est la solution idéale pour surfer en toute tranquillité», commente Luis Camara, Chief Consumer Market Officer chez Tango.

«En effet, il n’y a aucune manipulation à effectuer sur son smartphone, aucune application à installer, pas de mises à jour à faire. Il suffit d’activer le service en un seul clic depuis l’app My Tango. Une fois activée, Net Protect vous protège via le réseau mobile Tango, et ce aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger», assure-t-il.

