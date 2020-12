Dans leur ensemble, les prix ont légèrement baissé au Luxembourg au mois de novembre (-0,2%). Du coup, le Statec révise le taux d'inflation sur un an à 0,4% seulement.

Une inflation toujours bien timide

Les cas d'infection au covid progressent dans le pays, mais pas l'inflation. Il fallait bien une bonne nouvelle avant l'intervention du Premier ministre luxembourgeois ce mercredi, et c'est le Statec qui la donne : globalement, le panier de la ménagère a vu sa facture diminuer de 0,2% en un mois, d'octobre à novembre. Sachant qu'au niveau de l'indice des prix, c'est la chute (encore et encore) des prix des voyages à forfait (-8,7%) ou des billets d'avion (-0,4%) qui pèsent sur ce recul bienvenu.

Déjà en léger repli le mois dernier, l'inflation se rétracte donc encore un peu pour le 11e mois de l'année, et cela notamment grâce à la réduction de la facture des ménages pour leur consommation de produits pétroliers (-1,2% en un mois).

En attendant l'entrée en vigueur de la taxe CO2 le 1er janvier, le mazout de chauffage a ainsi perdu 2,3% en quatre semaines, -3,9% pour le plein d'essence. Seul le diesel a quelque peu grimpé (+0,7%).

L'alimentaire, lui, a marqué dans son ensemble une tendance haussière (+0,2%). Confirmant le chemin pris depuis un an. Mais en fonction des produits, l'inflation prend un aspect bien différent en cette fin 2020. Ainsi, d'octobre à novembre, les augmentations ont été repérées au rayon confiture et miel (+3,8%), pizzas et quiches (+2,6%), vin (+1,8%), bières (+1,6%), produits laitiers et légumes frais (+0,5%).

Les étiquettes chutent, par contre, sur les boissons non alcoolisées (-0,6%), les fruits de mer (-3,8%), le poisson frais (-1,1%) ou les fruits frais (-0,01%). Une diminution de tarif étant également enregistrée sur les liqueurs et spiritueux (-1,4%) entre octobre et novembre toujours.

Compte tenu de l'évolution des prix, le Statec n'envisage toujours pas de déclenchement de l'index avant 2022. Ce qui n'empêchera pas toutefois l'augmentation du revenu social minimum à compter du 1er janvier prochain (+2,8%), ni de l'Allocation de vie chère (+10%) ou du REVIS.

