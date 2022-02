La ministre de la Santé Paulette Lenert joue la carte de la prudence. Elle estime que la question nécessite une concertation européenne.

Pandémie au Luxembourg

Une infection au covid équivalente à une dose de rappel?

Mélodie MOUZON La ministre de la Santé Paulette Lenert joue la carte de la prudence. Elle estime que la question nécessite une concertation européenne.

Etre infecté par le covid après deux doses de vaccin pourrait-il être considéré comme équivalent à une dose de rappel? C'est la question qu'a posée le député Marc Hansen (Déi Gréng) à la ministre de la Santé. A ce sujet, Paulette Lenert (LSAP) a préféré jouer la carte de la prudence.

Si aujourd'hui, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, reconnaissent une infection intervenue après un schéma vaccinal de base complet comme équivalent à une dose vaccinale, la ministre luxembourgeoise estime de son côté que la question nécessite «une concertation européenne et une gestion administrative cohérente des certificats numériques européens Covid».

Paulette Lenert précise que, sur le plan médical, «les données sont contradictoires et fortement débattues par les experts en virologie et en santé publique.»

Pour certains experts, comme le professeur Jean-Michel Dogné, expert au comité mondial de sécurité vaccinale de l'OMS, l'infection contractée après les deux premières doses a un effet de rappel mais cette réponse est plus variable d'un individu à l'autre. «Comme il est difficile de l'évaluer d'un point de vue pratique et clinique, on recommande la vaccination chez l'ensemble de la population, que les personnes aient eu ou pas le covid après la primo-vaccination», a-t-il expliqué à nos confrères belges de la RTBF.

Des décisions contradictoires

L'incertitude autour de cette question a conduit à des décisions contradictoires entre les différents pays, comme l'indique la ministre. Ainsi, en Suisse, la validité du certificat de rétablissement après une infection a été étendue à douze mois alors que l'Allemagne l'a réduite à trois mois et la France à quatre mois, avec comme argument que l’immunité acquise après une infection diminue rapidement dans le temps.

La ministre de la Santé souligne aussi que certains pays réfléchissent sur l’acceptation de l’infection comme un équivalent à une dose vaccinale, alors que d’autres insistent lourdement sur le fait qu’il faut compléter absolument le schéma de vaccination, même après une infection.

Les réinfections sont nombreuses

Au Luxembourg, les réinfections sont actuellement très nombreuses chez les personnes qui avaient déjà contracté le covid antérieurement. «Ce qui fait craindre que l’immunité acquise de cette façon n’est pas vraiment protectrice par rapport à l’infection Omicron. Un petit nombre de personnes sont maintenant à leur troisième, voire quatrième infection au SARS-CoV-2». Selon des chiffres du ministère de la Santé, 8.125 personnes ont été réinfectées une première fois. 103 personnes ont connu un second épisode de réinfection et deux personnes ont contracté le covid quatre fois.

Pour le ministère de la Santé, il faut rechercher un consensus européen en la matière et «éviter qu’un pays, implémente unilatéralement des décisions qui risqueraient de ne pas être reconnues par les autres pays européens et donc porter préjudice aux ressortissants luxembourgeois, notamment lors de déplacements à l’étranger.» Des discussions devraient avoir lieu à ce sujet au niveau européen.

Actuellement, environ 100.000 personnes sont en possession d’un certificat de rétablissement en cours de validité. Si une infection était reconnue comme équivalente à une vaccination, cela permettrait d'économiser les doses à injecter. Mais la situation des détenteurs d'un tel certificat est très variable, rappelle la ministre. «Une partie n’est pas encore vaccinée du tout, une partie est vaccinée partiellement, une partie est déjà complètement vaccinée et certains refuseront de toute façon toute vaccination ou rappel.»





