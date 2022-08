L'été n'est pas terminé et il est encore possible de faire quelques activités alliant l'utile à l'agréable pour que vos têtes blondes s'habituent à un retour à l'apprentissage en douceur. Cap sur le Luxembourg Science Center.

Luxembourg 7 3 min.

Nos bons plans de la semaine

Une incursion au planétarium de Differdange

Megane KAMBALA L'été n'est pas terminé et il est encore possible de faire quelques activités alliant l'utile à l'agréable pour que vos têtes blondes s'habituent à un retour à l'apprentissage en douceur. Cap sur le Luxembourg Science Center.

Observer et découvrir des phénomènes scientifiques en s'amusant, voilà ce que propose le Luxembourg Science Center inauguré en octobre 2017 à Differdange. Au départ une soixantaine, ce sont quasiment une centaine de «stations expérimentales» qui sont à présent proposées avec des écrans tactiles disponibles en cinq langues, afin de fournir des indications aux petits et aux grands enfants.

Cette nuit, préparez-vous à avoir la tête dans les étoiles Les Perséides, traditionnelle pluie d'étoiles filantes estivale, connaîtront leur pic cette nuit. Voici quelques conseils pour ne pas manquer une miette du spectacle.

Depuis le 20 décembre 2021, les voyages dans l'espace sont également à la carte, avec la mise en service d'un planétarium, un dôme de six mètres de diamètre, dans lequel est notamment projeté plusieurs fois par semaine un documentaire d'une demi-heure, intitulé «De la Terre à l'Univers».

Grâce au projecteur digital installé au centre de la structure, il est possible d'apprécier différents phénomènes astronomiques en haute résolution sur toute la surface de la demi-sphère. Pour cela, vous serez allongés en cercle sur des chaises longues avec repose-tête adaptable, avec pour seule mission de regarder en l'air et de profiter d'un sublime spectacle interstellaire.

Avis aux amateurs: le documentaire d'une trentaine de minutes peut sembler court, mais il est enchanteur. Un passage dans le cosmos suffisamment long pour se détendre et relativiser les soucis tout relatifs propres à l'existence de chacun, mais assez bref pour vous empêcher de glisser vers une sieste non programmée!

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala

L'expérience est possible en français, anglais et allemand. Pour être certain de pouvoir assister à la projection dans la langue de votre choix, il est plus que recommandé de s'en remettre à l'agenda disponible de l'ensemble des shows proposés au jour le jour sur le site officiel et de réserver votre place!

En termes d'infos pratiques, le complexe situé au 1, rue John Ernest Dolibois L-4573 est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi et de 10h à 18h les dimanches et jours fériés. Côté tarifs, comptez 15€ par adulte et 9€ pour les enfants de 6 à 17 ans, les étudiants et les seniors.

Les moins de six ans sont eux aussi les bienvenus au Luxembourg Science Center et ce gratuitement, mais ils ne seront pas admis pour assister aux différents shows du planétarium. Ce qui ne sera pas forcément un frein tant les différentes stations devraient légitimement accaparer toute leur attention le temps de la visite.

Profitez de la terrasse éphémère du quartier Rout Lëns En solo, en famille ou entre amis, vous avez jusqu'au 11 septembre pour profiter de la terrasse Rout Lëns à Esch-sur-Alzette, laquelle comprend un terrain de pétanque et de basket, des jeux d'arcade et un babyfoot, le tout accompagné d'un DJ dédié et de foodtrucks... Ne restera qu'à trouver un transat libre, commander un rafraîchissement et se laisser porter par l'ambiance! Accès les vendredis et samedis de 17h30 à 22h et le dimanche de 11h à 17h. Emplacement: sur le parking du 57-59 rue d'Audun, L-4031 Esch-sur-Alzette

Une visite libre du haut fourneau A à Belval

Pour ceux n'ayant pas encore pris le temps de découvrir le haut fourneau A, vestige du passé minier de la ville d'Esch-sur-Alzette, sachez qu'il est possible d'en faire la visite à votre rythme. Un parcours a en effet été aménagé au cœur de la production sidérurgique et vous aurez en plus la possibilité d'accéder en toute sécurité au gueulard situé à une hauteur de 40 mètres!

Depuis le 1er avril 2022, le circuit de visite a en plus été étendu au sous-sol de la Möllerei.

Horaires d’ouverture: ouvert tous les jours de 10h à 19h, à l'exception du mardi.

Tarifs: 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les plus de 65 ans et personnes à mobilité réduite. Les enfants, adolescents mais aussi les étudiants de moins de 21 ans sont admis gratuitement. Plus d'information sur le site officiel du Fonds Belval.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.