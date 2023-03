Le Grand-Duc héritier a livré ses impressions dans une vidéo, quelques heures après la naissance de son deuxième enfant, le prince François.

Luxembourg 4 2 min.

Carnet rose à la Cour grand-ducale

«Une immense joie de pouvoir prendre ce petit bébé dans nos bras»

Mélodie MOUZON Le Grand-Duc héritier a livré ses impressions dans une vidéo, quelques heures après la naissance de son deuxième enfant, le prince François.

Un petit prince de plus est venu agrandir la famille grand-ducale ce lundi. Le prince François, deuxième enfant du couple héritier, est né ce 27 mars à 10h04 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg. François Henri Luis Marie Guillaume pèse 3,575 kg et mesure 53 cm.

François, deuxième fils du couple héritier, est né ! Le prince François, deuxième enfant du couple héritier, a vu le jour ce lundi matin à Luxembourg.

Quelques heures après cette naissance, le Grand-Duc héritier a partagé ses impressions dans une vidéo publiée sur le site Monarchie.lu mais également sur Instagram. Le prince Guillaume, le sourire aux lèvres, explique que «la naissance du prince François s'est très bien déroulée» et que la maman, la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, «se porte bien». «Pour nous, c'est maintenant une immense joie de pouvoir prendre ce petit bébé dans nos bras», ajoute-t-il.

Le prince Guillaume explique ensuite que les circonstances de la naissance de son deuxième enfant ont été bien différentes par rapport à celles du prince Charles, né en pleine pandémie.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le jour de la naissance, le grand-duc Henri est allé chercher le prince Charles en voiture et le petit garçon a ainsi pu passer toute la journée avec ses grands-parents, pendant que ses parents étaient à la maternité.

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se sont ensuite empressés d'aller rendre visite au nouveau-né avec le prince Charles, une fois la naissance annoncée. «C'était très mignon de voir comment Charles a réagi quand il a appris que François était né. Il s'est tourné chaleureusement vers lui pour le voir.»

21 coups de canon tirés lundi soir

Rappelons que lundi soir, l'armée luxembourgeoise a tiré 21 coups de canon depuis Fetschenhaff pour célébrer cette naissance.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Armée luxembourgeoise

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Armée luxembourgeoise Photo: Armée luxembourgeoise Photo: Armée luxembourgeoise Photo: Armée luxembourgeoise

Un registre de félicitations digital a été ouvert sur le site Internet monarchie.lu, mais on pourra également se rendre au poste de garde du palais grand-ducal (rue du Rost) pour le signer, ce mercredi 29 et jeudi 30 mars de 9h à 12h et de 13h à 17h.

«Les personnes désireuses de faire un geste en guise de cadeau de naissance peuvent verser un don sur le compte de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf (SOS Village d’Enfants Luxembourg)», fait-on encore savoir. La démarche précise est indiquée sur le site de la Cour grand-ducale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.