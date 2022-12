Créée en 2018 à Paris par trois associés diplômés d’HEC et Polytechnique, la start-up Veesion propose une technologie de reconnaissance de gestes sur contenu vidéo. L’objectif: détecter le vol à l’étalage en temps réel.

Une IA contre le vol à l’étalage débarque à Luxembourg

Avec une offre commerciale lancée en 2021 et une croissance qui se poursuit à l’aide d’une levée de fonds de 10 millions d’euros effectuée début 2022, la start-up Veesion compte actuellement plus de 2.000 points de vente adeptes de son logiciel, dans plus de 20 pays.

Basée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, sa mise en place sur le système de vidéosurveillance des enseignes vient renforcer la performance des agents de sécurité et celle des collaborateurs.

La technologie de Veesion analyse en effet les images des caméras de sécurité en direct, repère les gestes suspects et lorsque le logiciel détecte un vol, il envoie alors une alerte sur les appareils connectés (ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles). En cas d’alerte, les agents de sécurité peuvent intervenir avec une preuve visuelle à l’appui.

Deux commerces du quartier de la gare de Luxembourg séduits

Parmi les conquis, la France bien sûr, le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, le Brésil, les États-Unis et maintenant… le Luxembourg. Une balise de plus à poser sur la carte des territoires annexés par les entrepreneurs, avec deux commerces séduits par le concept «dans le quartier de la gare de Luxembourg-Ville», selon les informations distillées par Thibault David, l’un des cofondateurs de la start-up parisienne.

Alimentaires, pharmacies, cosmétiques, habillement, électronique, bricolage… La solution peut s'adapter à tout type de point de vente dans le secteur du retail. Photo: Veesion

«On décline notre solution partout en Europe, en vente directe ou via des partenaires. Nos cibles principales sont les commerces, car pratiquement tous souffrent du vol à l’étalage. Il faut savoir qu’aujourd’hui, moins de 5% des vols sont détectés en surface de vente, et les budgets sécurité ont tendance à diminuer. Dans un contexte économique difficile depuis le covid pour les acteurs traditionnels du commerce, le département sûreté/sécurité est perçu comme un simple centre de coûts alors qu’il peut en fait générer des économies substantielles aux enseignes.»

Une technologie déclinable pour plusieurs emplois

Si pour le moment l’IA développée par Veesion est destinée à être installée dans les établissements sujets aux vols à l’étalage, dans un futur proche, celle-ci pourrait être utilisée à d’autres fins. «La technologie permet plein d’usages et le but, c’est de se concentrer sur ce qui peut être utile à l’utilisateur et aux gens.»

Ainsi, on pourrait voir Veesion s’établir dans les magasins autonomes (type Amazon Go), mais aussi dans les lieux publics, «pour prévenir les actes malveillants ou dans la modération de contenu vidéo».

Ce n’est bien sûr pas anodin de filmer les gens, mais lorsque notre système intervient, c’est que des caméras sont déjà installées. Thibault David, cofondateur de Veesion

Selon les trois fondateurs de l'entreprise Thibault David, Benoit Koenig et Damien Menigaux, «le système pourrait bientôt être capable d'analyser les actions d'achat du consommateur lors du remplissage de son panier et de calculer automatiquement le montant qu'il doit payer».

Thibault David, l'un des trois cofondateurs de Veesion. Photo: Veesion

Par ailleurs, il n’est pas non plus exclu de voir le concept se décliner sur les chantiers ou dans les usines. «Notre IA pourrait apprendre à reconnaitre et à observer les bons gestes pour certains travaux pénibles, afin de pouvoir avertir si une personne peut être à même de se blesser», détaille Thibault David.

«Ce n’est bien sûr pas anodin de filmer les gens, mais lorsque notre système intervient, c’est que des caméras sont déjà installées. A terme, cela pourrait même permettre de sauver des vies si une personne isolée fait une mauvaise chute ou un malaise. L’IA enverrait immédiatement une alerte pour que la personne puisse être secourue.»

Un vision bien éloignée de la menaçante maxime «Big Brother is watching you» du livre 1984 de George Orwell en somme, car si c’était à l’avenir le cas, ce serait alors réellement pour votre bien.

