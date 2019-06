Une grosse partie des 800.000 euros récupérée

Le Fonds du logement avait transféré la rondelette somme de 800.000 euros sur un compte frauduleux polonais, avait-on appris en janvier. Une bonne partie de la somme a pu être recouvrée.

(MF avec mig) – Tout juste doté d'un nouveau directeur depuis ce 4 juin 2019, le Fonds du logement cesserait-il de naviguer en eaux troubles ?



Fin 2018, le promoteur immobilier public a été victime d'une escroquerie en transférant 800.000 euros sur un compte bancaire polonais. L'escroquerie avait été découverte lorsque la véritable entreprise de construction a réclamé son dû. Il n'avait alors plus été possible de faire opposition au premier virement de 300.000 euros. En revanche, le second virement 500.000 euros a pu être bloqué.



Comme l'a confirmé ce mercredi 5 juin au Luxemburger Wort la présidente du conseil d'administration, Diane Dupont, le Fonds du logement est parvenu à récupérer près de 85% de la somme au final.675.873,11 euros pour être précis. Selon Mme Dupont, des enquêtes sont toujours en cours pour dégoter le montant restant, soit près de 125 000 euros.



En attendant, le fonds a resserré ses procédures de sécurité. Comme l'explique la présidente du conseil d'administration, une nouvelle tentative de fraude a eu lieu depuis, mais elle a été déjouée avec succès par les employés avertis. Elle n'a toutefois pas divulgué le montant.



Alors que l'enquête pour élucider la première tentative d'escroquerie était encore en cours, la seconde tentative s'est soldée par une arrestation. Une nouvelle fois, il s'agissait de modifier les données de compte d'une entreprise. Sous prétexte d'une signature obligatoire, le fraudeur a été attiré dans le bâtiment administratif du Fonds du logement. Là, il a été cueilli par la police.