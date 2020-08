Une grande braderie en format covid et «réduit»

Après un week-end déjà animé, la «Stater Braderie» se déroulera ce lundi 31 août avec la seule présence des commerces de la Ville de Luxembourg. Respect des règles sanitaires oblige, il y aura moitié moins de stands et le port du masque sera obligatoire.

A entendre les élus et les représentants des commerçants de la Ville de Luxembourg qui ont présenté ce jeudi la 91e édition de la Grande braderie de Luxembourg, «l'événement» commercial annuel s'apparente presque à un «miracle». D'abord parce qu'il a tout simplement lieu alors que la pandémie sévit toujours au Luxembourg. Ensuite parce qu'il devrait permettre de donner la bouffée d'oxygène tant attendue par les commerçants toujours en grande difficulté.





1 Un grand déballage au «format réduit» Copier le lien Photo: Chris Karaba «C'est important pour les commerçants de pouvoir présenter leurs collections hiver pendant la braderie», explique Mireille Rahme-Bley, vice-présidente de l'UCVL.

La «Stater Braderie» d'avant covid-19 c'est du passé. Celle organisée malgré la pandémie ce lundi 31 août 2020 de 9h à 19h en centre-ville comme dans les quartier de la Gare libérés de tout trafic, «sera animée par 217 stands extérieurs et beaucoup de commerçants feront des rabais à l'intérieur de leur boutique», annonce Mireille Rahme-Bley, vice-présidente de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL).

A moins que la situation sanitaire ne se détériore, le traditionnel rendez-vous de l'été des commerçants aura bien lieu dans les rues de la capitale mais les gestes barrières seront d'application. Les festivités débuteront le samedi 29 août pour le quartier de la gare et le lundi 31 août pour le centre de la ville.

C'est «pratiquement la moitié des stands habituels», résume Serge Wilmes. Lors de la présentation de l'événement commercial ce jeudi, le Premier échevin en charge du commerce a parlé de «format réduit» et souligné son caractère «très spécial», dans le contexte du coronavirus.

La braderie est réservée aux commerces de la capitale cette année. De sorte que les associations, clubs et institutions ne peuvent «exceptionnellement» pas y prendre part. A noter que les visiteurs pourront déjà bénéficier d'offres allant jusqu'à 70% de rabais dès samedi 29 et dimanche 30 août, promet l'UCVL.

2 Masque obligatoire, boissons alcoolisées proscrites Copier le lien Photo: Pierre Matgé L'événement se déroule en grande partie à l' extérieur mais le respect des gestes barrière et le port du masque ou d'un foulard seront obligatoires.

Si la braderie a bien lieu, la condition sine qua non est le «port du masque par chaque personne» qui s'y rendra ou y travaillera, a rappelé le Premier échevin (CSV), Serge Wilmes. Soulignant toute l'importance dans le contexte actuel de «vraiment respecter les mesures sanitaires gouvernementales».

Sur les 5.922 tests effectués ces dernières 24 heures, le nombre de contaminations croit de 51 cas côté résidents.

Comme pour les autres événements proposés par la Ville dans l'espace public cet été, «la vente de boissons alcoolisées sera interdite» lors de la «Stater Braderie», indique la Ville dans son communiqué. Tout comme les stands de catering ne seront pas autorisés non plus dans les rues commerçantes.

Les visiteurs pourront se restaurer dans un «food village» qui sera installé au Knuedler, pour la partie Ville-Haute, et rue Origer dans le quartier de la Gare. Elle sera du coup interdite à la circulation. Pas moins de 140 restaurants et cafés participent à l'événement et seront ouverts, assure la vice-présidente de l'UCVL.

3 L'indispensable soutien aux commerces locaux Copier le lien Photo: Gerry Huberty Non seulement le covid mais aussi les travaux en cours, dont ceux du tram côté gare, ont plombé le moral des commerçants, reconnaît l'échevin Patrick Goldschmidt.

Après les soldes, les aides supplémentaires de la Ville à hauteur de 5.000 euros, et la vaste opération de bons d'achat qui coûte 1,5 million d'euros à la Ville, les commerçants de la capitale sont loin d'être sortis de la profonde ornière creusée par les répercussions du coronavirus.



Pour soutenir ses commerces, la Ville de Luxembourg a lancé une vaste opération de jeux-concours pour distribuer 21.700 bons d'achat avant fin octobre.

Raison pour laquelle «c'est important que les événements commerciaux redémarrent afin de redynamiser le centre-ville», pose Guill Kaempff, président de l'UCVL. Sa vice-présidente n'hésite pas à qualifier la braderie d'«événement crucial» pour les commerçants qui peinent à remonter la pente. Et pour cause, «il y a très peu de tourisme et le télétravail nous pénalise énormément.»

Elle a profité de l'occasion pour souligner qu' «il y a eu un très grand soutien de la population luxembourgeoise» qui a continué à faire ses achats de proximité en ville.





