Les bâtiments publics luxembourgeois ont également un rôle à jouer dans la préservation de la ressource en eau. D'ailleurs depuis treize ans maintenant, la récupération des eaux de pluie est (presque) devenue un réflexe.

Une goutte d'ingéniosité pour économiser l'eau

L'eau est un bien précieux. Et pas seulement en raison des coûts de traitement que sa distribution implique. Précieux aussi parce qu'entre pollution des nappes et réchauffement climatique, la moindre goutte se doit d'être préservée. Et si depuis longtemps les particuliers ont été invités à préférer les douches aux bains, l'effort repose aussi sur les services publics luxembourgeois. Eux aussi peuvent influencer sur la réduction des consommations. Premier bâtiment à avoir ouvert la voie : le lycée Mathias Adam de Pétange. Depuis 2008, ses citernes d'eau de pluie servent à l'alimentation des toilettes ou au nettoyage des salles.

Des exemples aussi vertueux, le Luxembourg n'en manque pas. Et le ministre des Travaux publics ne s'est pas privé d'en donner le détail aux députés André Bauler et Max Hahn (DP) qui l'interrogeaient sur la récupération des eaux de pluie dans les bâtiments publics existants ou à venir. Aussi, François Bausch (Déi Gréng) a-t-il volontiers plongé dans la liste des bons exemples : la nouvelle caserne du CGDIS à Gasperich (qui s'en sert pour remplir son bassin d’entraînement), le site des Ponts et Chaussées à Lechternach (lavage des véhicules) ou encore la blanchisserie hospitalière à Schrassig (alimentation des machines à laver).

Jusqu'aux WC de la Commission européenne

D'ailleurs, pas question de laisser se tarir la source des bonnes initiatives, a assuré le ministre écologiste. Ainsi d'autres grands projets de construction de l'Etat feront eux aussi bon usage de l'eau des averses pour réaliser des «économies significatives». Seront notamment concernés le lycée agricole de Gilsdorf (qui pourra s'en servir pour arroser dans ses serres), le LTPS à Strassen, la prochaine structure pour enfants et jeunes de Schifflange, le bâtiment Monnet 2 de la Commission européenne au Kirchberg ou encore la Fondation Kraizbierg à Dudelange. Sur ces sites, l'eau tombée du ciel finira dans les toilettes.



