Ce lundi, les députés ont entendu Dan Kersch le ministre du Travail, sur le détournement de fonds commis par un fonctionnaire de l'Agence pour le Développement de l'Emploi.

Luxembourg 2 min.

Une fraude à l’ADEM de 92.000 euros en deux mois

Les députés en savent désormais plus sur le détournement de fonds commis par un agent de l'ADEM. La commission parlementaire du Travail s'est réunie ce lundi matin pour entendre Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, ainsi qu'Isabelle Schlesser la directrice de l'ADEM. Plusieurs réponses ont été apportées sur les faits.

Combien de personnes ont détourné des fonds ?

«Une seule personne est pour le moment impliquée et l'enquête judiciaire montrera si d'autres agents ont également pris part au détournement de fonds,» a précisé à Wort.lu Carole Hartmann (DP). Cette dernière et Sven Clement (Piraten) ont indiqué qu'elle «travaillait depuis longtemps au sein de l'ADEM», qu'elle «avait été mise à pied puis renvoyée chez elle, et qu' «elle n'avait plus accès aux systèmes de l'ADEM», tout en ajoutant qu'«elle ne pouvait pas être révoquée dans l'immédiat».

Pour leur part, Marc Spautz (CSV) et Georges Engel le président LSAP de la commission, ont indiqué au Luxemburger Wort qu'il s'agissait d'un employé travaillant pour une société privée, qui avait été détaché auprès de l'ADEM en 2013.

Sur quels montants porte la fraude?

Les députés Sven Clement et Marc Spautz ont indiqué à Wort.lu que les montants détournés, et qui ont jusqu’à présent été détectés, portaient pour le moment sur quelques dizaines de milliers d’euros. Georges Engel parle lui de « 92.000 euros, une somme qui selon lui «pourrait encore s'accroître». Pour sa part Sven Clement estime qu'«il s'agit d’une goutte d’eau par rapport aux 20 millions qui sont déboursés chaque mois par l'ADEM pour le paiement des allocations».

Selon quel mode opératoire ?

Le fonctionnaire manipulait les dossiers de bénéficiaires d'allocations chômage, afin de générer des versements. Les sommes étaient ensuite transférées sur des comptes créés au moyen de cartes de crédit prépayées.

Le pot aux roses a récemment été découvert lorsqu'un des montants virés avait dépassé le solde maximum autorisé par la carte. La Poste avait alors rejeté le virement, puis averti l'ADEM que le transfert n'avait pu être effectué. Suite à cette notification, l'organisme administratif a pu mettre à jour la fraude et constater que celle-ci durait depuis deux mois.



Quelles sont les pistes envisagées pour prévenir de telles fraudes?

«Une piste proposée par la directrice de l'ADEM, serait une digitalisation accrue des dossiers des demandeurs d’emploi notamment, avec une numérisation de toutes les pièces versées à leur dossier,» ont ajouté les députés.





