Les membres de l'exécutif ont à leur disposition 17 voitures de fonction pour leurs déplacements, dont 10 véhicules hybrides et quatre voitures 100% électriques. Près de la moitié de la flotte automobile gouvernementale est composée de BMW.

Luxembourg 3 min.

Mobilité

Une flotte de plus en plus verte pour le gouvernement

Mélodie MOUZON Les membres de l'exécutif ont à leur disposition 17 voitures de fonction pour leurs déplacements, dont 10 véhicules hybrides et quatre voitures 100% électriques. Près de la moitié de la flotte automobile gouvernementale est composée de BMW.

Une flotte automobile de 17 voitures. Voilà ce dont disposent les membres du gouvernement pour se déplacer. Ces véhicules appartiennent quasi exclusivement aux agents de sécurité du service de protection de l'exécutif, «pour amener les membres du gouvernement à leurs rendez-vous tous les jours, dans le pays et surtout à l'étranger mais à une distance relativement proche comme à Bruxelles». Des précisions apportées par le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng) à la suite d'une question du député des Pirates, Marc Goergen.

Un quart des voitures immatriculées en 2022 sont électriques La part des voitures à motorisation 100% électrique ou hybride rechargeable ne cesse d'augmenter au Luxembourg, mais elles ne représentent encore que 5% du parc national.

Ces voitures destinées à véhiculer les membres de l'exécutif sont «spécialement équipées selon une certaine norme de sécurité» et disposent par exemple d'«un feu bleu dont l'usage est réglementé par le code de la route», rappelle le ministre.

La flotte actuelle comprend deux Audi, huit BMW, six Mercedes-Benz et une Tesla. «Les voitures de la flotte du gouvernement ont été achetées entre 2015 et 2022, selon l'enveloppe budgétaire concernant l'acquisition des voitures des membres du gouvernement», souligne François Bausch.

10 voitures hybrides et 4 électriques

Parmi les 17 véhicules, 10 sont des voitures hybrides. Et quatre sont 100% électriques. Trois d'entres elles consomment moins de 18 kWh/100km.

Le ministre a profité de sa réponse pour rappeler que le gouvernement s'est fixé comme objectif que «toute la flotte des membres du gouvernement n'émettra plus aucune émission de CO₂ à moyen terme.» Les efforts pour polluer moins sont visibles au fil des années, comme le montrent les chiffres rapportés par le ministre écologiste. En 2018, les émissions moyennes de CO₂ d'une voiture de la flotte gouvernementale étaient de 119,35g CO₂/km. En 2019, elles ont diminué à 106,37 g CO₂/km et pour l'année 2020, elles ont atteint 91,88 g C O₂/km. Pour l'année en cours, le calcul actuel fait état de 65,06 g CO₂/km. Quant à la consommation moyenne de carburant en 2022, elle est de 2,84 litres/100 km.

Des règles d'utilisation précises

Le député Marc Goergen a cherché également à savoir le budget qui avait été attribué pour acquérir ces voitures de fonction. Pour un véhicule 100% électrique, une enveloppe de 100.000 euros TTC est allouée. Celle-ci est de 95.000 euros TTC pour un hybride rechargeable. «Pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, l'enveloppe est de 122.000 € TTC pour une voiture 100% électrique, 117.000 € TTC pour une hybride rechargeable et 112.000 € TTC pour une voiture thermique», précise François Bausch.

Le ministre de la Mobilité a tenu à rappeler que l'utilisation de ces voitures de fonction répondait à un arrêté grand-ducal qui fixe un code de déontologie pour les membres du gouvernement. Celui-ci stipule que les voitures sont utilisées pour les déplacements de chaque membres de l'exécutif «dans le cadre de leurs fonctions», c'est-à-dire «tant les déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du gouvernement.» Les véhicules «peuvent également être utilisés pour des déplacements à caractère privé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.» Dans ce dernier cas, les membres du gouvernement doivent cependant supporter eux-mêmes «les frais directs encourus lors du déplacement.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.