Une fiduciaire met les forains sur de bons rails

Patrick JACQUEMOT Les professionnels de la Schueberfouer peuvent faire appel à une société comptable directement sur le site du Glacis. La structure temporaire les aide à rédiger les contrats de travail et établir les bulletins de paie.

Voilà des années que Karine Bortolotto n'a pas pris de vacances en août et début septembre. «Pas grave», sourit la jeune femme. Elle préfère, un mois durant, travailler dur comme «la petite comptable des forains» plutôt que bronzer au soleil. Et dans son bloc préfabriqué, à un pas de la Schueberfouer, celle qui a créé la fiduciaire BK Compta, ne manque pas de travail.

Habituellement installée à Rodange, la comptable prend ainsi depuis des années ses quartiers d'été au Glacis. Elle arrive à l'heure même où les premiers forains débarquent. Son rôle: leur prêter main-forte. Pas pour le montage des attractions, mais pour la rédaction des contrats de travail des saisonniers qui, avant, pendant et quelques jours après la fête foraine, seront employés.

Tapé du poing

«Nous avons mis en place ce service depuis plus d'une décennie. D'abord pour faciliter l'installation des professionnels; ensuite pour montrer que la profession pouvait parfaitement travailler dans le cadre légal du pays», assure Charles Hary, président de la Fédération nationale des commerçants-forains qui veille à la bonne organisation de cette édition 2019.

Un responsable qui, au terme du premier week-end de fête, avait tapé du poing face à des insinuations d'exploitations salariales sur le champ de foire. «Il y a peut-être quelques moutons noirs, mais nous voulons que chacun rentre dans le rang. Mais que l'on ne nous pointe pas du doigt. Il y a ici suffisamment de policiers, de membres de la sécurité, de l'Inspection du travail pour constater s'il y a des infractions commises.»

Salaires, TVA, détachement

Le coup de pouce de la fiduciaire s'avère particulièrement appréciable pour les forains étrangers. «Logique: en France, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, la législation n'a rien à voir avec les textes qui codifient le travail au Grand-Duché», rappelle l'experte.

Dans ce qui lui sert de maison à la veille de la rentrée, la jeune femme voit donc défiler l'ensemble des métiers, et des nationalités. Et de leur rappeler les règles pour l'inscription de leurs salariés temporaires à la CNS ou les spécificités de la TVA locale.







«Même en étant professionnels, ils tournent tellement d'un site à l'autre que certains pourraient être en irrégularité. Vous le saviez, vous, que la TVA appliquée sur la foire pour la vente d'alcool est fixée à 17% alors qu'elle se monte à 3% pour tout le reste des prestations?»



Il faut également que Karine Bartolotto gère les dossiers des travailleurs détachés, venus du pays d'origine du manège pour installer et assurer la maintenance de la mécanique sur le champ du Glacis.

Jingles, appels et cris

Aussi, pour que tout soit en règle au regard des différentes administrations, Karine Bortolotto joue de l'ordinateur, de la calculatrice et de l'imprimante pour satisfaire ses clients. «Mais je n'ai qu'un patron qui me paye, au final, c'est la fédération nationale», complète l'experte ès chiffres.

De l'installation début août aux ultimes déclarations de recettes pour les accises à la fin du mois, la comptable occupera son bungalow métallique avec vue sur le tram et l'arrière des manèges. «Mais le plus perturbant, ce n'est pas la vue ou la chaleur mais bien le bruit de fond.» Pas facile en effet d'exercer sereinement son activité au milieu des jingles, des appels de la sono et des cris de la foule. «Mais, au moins, je suis parfaitement dans l'ambiance.»

