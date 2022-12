Environ 400 personnes s'étaient rassemblées au centre culturel pour la 24e fête de Noël. Les personnes socialement défavorisées ont vécu un moment chaleureux.

Luxembourg 13 3 min.

A Bonnevoie

Une fête de Noël chaleureuse à la «Stëmm vun der Strooss»

Charlot KUHN Environ 400 personnes s'étaient rassemblées au centre culturel pour la 24e fête de Noël. Les personnes socialement défavorisées ont vécu un moment chaleureux.

C'est surtout pendant les fêtes de fin d'année que les personnes dans le besoin, les personnes vivant seules, les familles vulnérables, les toxicomanes et les sans-abri souffrent souvent de leur solitude et de leur pauvreté. C'est pour eux que l'association «Stëmm vun der Strooss» («Une tempête de neige») qui s'engage depuis 1996 pour l'intégration des personnes socialement défavorisées et en situation de précarité, organise chaque année un Noël plein d'amour. L'objectif est de permettre aux personnes que la vie a marginalisées de bénéficier elles aussi d'une "Chrëschtfeier", afin qu'elles puissent faire l'expérience d'un peu d'attention tangible pendant la période de l'Avent.

Mercredi, l'association et un certain nombre de sponsors ont organisé la 24e édition de la traditionnelle fête de Noël au centre culturel de Bonnevoie. L'équipe de la «Stëmm» et 84 bénévoles, parmi lesquels, comme depuis des années, des représentants des scouts de la FNEL et du cabinet d'avocats Allen&Overy Luxembourg, avaient mis en place un cadre festif propice à la convivialité humaine. Après les deux éditions fortement limitées par la pandémie, l'impatience était grande, avait annoncé Bob Ritz, chargé de communication de la "Stëmm".

8 Les souvenirs de la fête étaient très appréciés... Photos: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les souvenirs de la fête étaient très appréciés... Photos: Gerry Huberty ...tout comme le camion du barbier. Photos: Gerry Huberty Environ 400 personnes sont venues à Bonnevoie. Photos: Gerry Huberty De nombreuses mains travailleuses participent aux préparatifs. Photos: Gerry Huberty De nombreuses mains travailleuses participent aux préparatifs. Photos: Gerry Huberty Le divertissement était également au rendez-vous. Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty

Avant l'heure du déjeuner, une longue file d'attente s'était déjà formée devant l'entrée malgré des températures négatives et glaciales. Les grandes tables se remplissent rapidement lorsque les portes du centre culturel s'ouvrent. Les gens se connaissent, s'embrassent, s'interpellent à travers la salle et rient joyeusement.

Plus de 400 personnes sont venues pour oublier un moment, dans une ambiance festive, des situations de vie souvent difficiles. On peut voir à quel point ce petit moment de fête dans une atmosphère chaleureuse leur fait du bien.

Un peu d'humanité fait ressentir Noël

«La traditionnelle fête de Noël est un rayon de soleil pour les gens», dit la directrice, Alexandra Oxacelay, «et nous prenons en compte le fait que personne ne doit se sentir exclu ou désavantagé. Après tout, nous voulons fêter Noël ensemble». Elle touche ainsi la corde sensible de nombreux visiteurs qui n'ont pas leur propre maison avec des décorations de l'Avent et qui passent des jours de recueillement en famille. On a quelque peu regretté que peu de jeunes participent.

Les tables allongées sont dressées avec amour et ornées de décorations de Noël colorées. Le repas doit être spécial, smoothie à la mangue et carré de fruits en apéritif, puis un menu festif à trois plats avec soupe à la crème de potiron, blanc de poulet à la sauce aux champignons, riz aux petits légumes et bûche en dessert.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Photos: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty Photos: Gerry Huberty

Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux clairsemés, est assis à une table et regarde l'assemblée d'un air pensif. «Noël, bien sûr», dit-il, «nous le fêtions autrefois en famille. Et maintenant que je vis dans la rue depuis bientôt dix ans, c'est vraiment bien de célébrer à nouveau cette fête ici». Il s'essuie les yeux en souriant.

L'orchestre SilverBrothers et une tombola très attendue avec de superbes prix à la clé offrent un divertissement agréable et décontracté tout au long de l'après-midi.

Il y a beaucoup de bousculade et de rires autour du photobox. De temps en temps, quelqu'un siffle fort et un chien grogne sous une table. Le barber truck devant la porte, avec son service de coiffure, connaît lui aussi un vif succès.

Enfin, un chèque de 4.333 euros a été remis par Liberty Speciality Markets. «Cet argent permet d'inscrire les enfants de parents défavorisés dans des crèches», a souligné Alexandra Oxacelay.

Plus tard, le Père Noël est passé par là. Il avait apporté pour tous un sac de Noël avec des cadeaux pratiques. Partout où l'on regardait, on voyait des visages reconnaissants. Une petite attention peut parfois signifier tellement.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.