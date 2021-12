Malgré les nouvelles restrictions imposées aux bars et aux restaurants, le secrétaire général de l'Horesca préfère voir le verre à moitié plein. Pour lui, le secteur a évité de justesse une fermeture et peut compter sur les aides de l'Etat.

«Une fermeture à minuit aurait été préférable»

Thomas BERTHOL Malgré les nouvelles restrictions imposées aux bars et aux restaurants, le secrétaire général de l'Horesca préfère voir le verre à moitié plein. Pour lui, le secteur a évité de justesse une fermeture et peut compter sur les aides de l'Etat.

Le Luxembourg ne suivra pas l'exemple néerlandais avec la fermeture des magasins non essentiels et des cafés, bars et restaurants. Un soulagement pour François Koepp, secrétaire général de l'Horesca qui estime qu'une fermeture totale a été «évitée de justesse».

Bars et restaurants passent en mode "2G+" Avec les annonces ce mercredi du gouvernement, la restauration reçoit un nouveau coup de massue. L'ensemble du secteur devra fermer ses portes à partir de 23h. En plus, les clients n'ayant pas reçu de troisième dose devront s’acquitter d’un test rapide.

Face à la menace de la propagation du variant Omicron, il comprend que le gouvernement préfère «prévenir que guérir» en prenant dès à présent de nouvelles mesures. Surtout si cela permet d'éviter de fermer les commerces, et ainsi de pouvoir continuer à travailler. «Les employeurs veulent que leurs salariés gardent la main et pas qu'ils abandonnent, sinon c'est la mort subite des entreprises.»

Une nouvelle positive, donc, pour François Koepp qui préfère voir le bon côté des choses. Autre mesure de satisfaction, que les restrictions soient compensées par des aides. L'Etat couvrira à 100% leurs charges d'exploitation, contre 75% actuellement, pour les mois de décembre 2021, et de janvier et février 2022. A cela, s'ajoute une aide de relance fixée à 1.250 euros par salarié.

Des coups de pouce qui sont bienvenus pour les entreprises du secteur, durement touchées depuis le début de la pandémie. Certaines d'entre elles ont perdu en moyenne près de 30% de leur chiffre d'affaires, note François Koepp. «Nous sommes à bout avec les nerfs, pas seulement avec les finances», souligne le secrétaire général.

Une application à la carte pour CovidCheck Elle est en pratique dans le domaine des loisirs depuis vendredi. La version 2G du CovidCheck assortie d'un contrôle d'identité peine cependant à se mettre en place uniformément dans les établissements luxembourgeois.

Car, depuis l'instauration du système 3G (testé, vacciné ou guéri) dans le secteur Horeca, la fréquentation y a baissé de près de 40% dans les cafés et 25% dans les restaurants, fait savoir François Koepp. Un constat qui s'est établi grâce à une étude menée sur 120 établissements luxembourgeois.

Cette diminution s'est encore accentuée depuis vendredi dernier avec l'accès restreint aux personnes guéries ou vaccinées pour le secteur Horeca et les lieux de loisirs. Le nouveau système «2G+» - où les personnes qui n'ont pas reçu de troisième dose devront se faire tester - demandera un «effort logistique» pour assurer qu'il y ait assez de tests. Mais François Koepp ne critique pas cette mesure qui aurait pu selon lui intervenir il y a déjà un mois.

Son principal bémol concerne en réalité l'horaire de fermeture imposé à 23 h pour les cafés, restaurants et discothèques. Une mesure amère pour le monde de la nuit qui réduit considérablement leurs activités. Par ailleurs, le secrétaire général considère qu'il aurait été mieux de n'imposer une fermeture qu'à partir de minuit pour la restauration. «Car en le faisant une heure plus tôt les gens ont tendance à prendre encore un dernier verre chez quelqu'un», estime François Koepp.

Pour rappel, les nouvelles mesures présentées ce mercredi par le gouvernement doivent être votées ce vendredi par les députés avant une mise en application ce week-end.

