Ces derniers jours, plusieurs cambriolages ont eu lieu au Luxembourg. A Strassen, une femme a fait une très mauvaise rencontre.

Vague de cambriolages

Une femme surprend un cambrioleur à Strassen

Ces derniers jours, plusieurs cambriolages ont eu lieu au Luxembourg. A Strassen, une femme a fait une très mauvaise rencontre.

(LW) - La police a fait état samedi de deux cambriolages à Strassen et à Monnerich.

Ils avaient agressé une octogénaire et sa petite-fille Les accusés doivent répondre d'une agression dans une maison de Gonderange. L'un de leurs complices est toujours recherché.

A Strassen, un individu s'était introduit vendredi vers 19 heures dans un appartement situé au rez-de-chaussée de la rue des Marguerites. L'homme avait auparavant forcé la porte coulissante donnant sur la terrasse afin de pénétrer à l'intérieur de l'appartement. En rentrant chez elle, l'habitante a pu apercevoir brièvement le cambrioleur avant qu'il ne prenne la fuite. L'homme mesurait environ 1,75 mètre, était trapu et portait une casquette bleue, une veste bleue et un jean bleu ainsi qu'un masque noir. Les services de police ont été chargés d'enquêter sur place.

Vendredi, un autre cambriolage a eu lieu dans une maison individuelle de la rue des Bois à Monnerich. Selon la police, les faits se sont déroulés entre 20h et 23h. La police scientifique s'est rendue sur place.

Tentative de vol à Differdange

Jeudi, un autre cambriolage a eu lieu à Altwies. Un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits l'après-midi dans une maison individuelle de la rue Emile Kohn et ont volé plusieurs objets de valeur, notamment de l'argent liquide. Auparavant, à l'arrière de la maison, en l'absence des habitants, ils avaient forcé la porte-fenêtre de la terrasse pour accéder à l'intérieur, où ils ont fouillé tous les locaux.

A Differdange, un cambriolage qui s'est déroulé entre mercredi 7 heures et jeudi 20 heures a en revanche échoué. Le malfaiteur avait d'abord tenté de forcer la porte de la cave d'une maison individuelle située à la cité Henri Grey. Il s'est ensuite rendu sur la terrasse, a forcé une fenêtre et s'est introduit dans une pièce fermée à clé au rez-de-chaussée. Malgré plusieurs tentatives, le criminel n'a pas réussi à s'introduire plus avant dans la maison.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.