Hostert

Une femme perd la vie dans un accident sur la N23

Une passagère de 81 ans a perdu la vie suite à la perte de contrôle d'un véhicule qui circulait sur la N23 ce lundi après-midi.

Il était aux alentours de 15h30 lorsqu'une voiture a percuté un arbre de plein fouet sur la N23, entre Hostert et Ospern. Si les raisons de cette collision n'ont pas encore été déterminées, il est vraisemblable que le conducteur ait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage.

La passagère de la voiture, une femme âgée de 81 ans originaire de l'Ouest du Luxembourg, est décédée sur place, malgré l'intervention des secours, indique la police. Le conducteur a lui été transporté en direction d'un hôpital, par un hélicoptère de l'Air Rescue. Deux ambulances de Redange, ainsi que le SAMU, et les secouristes d'Ell et de Redange se trouvaient également sur les lieux de la collision.

La route a été fermée pendant plusieurs heures, ce lundi, afin que les opérations de secours et le début de l'enquête de police puissent être menés. Une autopsie de la victime a été demandée dans le cadre de cette procédure ordonnée par le parquet et confiée au service de mesure et d'identification de la police.

En outre, neuf autres personnes ont été blessées sur les routes du Grand-Duché depuis samedi. Parmi les accidents de la route recensés par la police, ont eu lieu une collision entre une voiture et une moto à Schifflange, une collision entre deux voitures à Rumelange ou encore une voiture renversée entre Reckange et Brouch.

