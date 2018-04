Il est l'un des plus jeunes représentants de la Chambre des députés. C'est en profitant de l'entrée de Claude Meisch au sein du gouvernement en décembre 2013 qu'il se fraie une place au Parlement, tout en étant échevin dans sa commune, à Dippach. Passionné de montagne été comme hiver, pour "se vider la tête et recharger ses batteries", Max Hahn se confie sur son enfance, marquée par un meilleur ami français et sur la francophonie plus globalement au sein du Luxembourg.