Le tribunal a ordonné l'expulsion. La famille a une semaine pour trouver un toit ou elle sera mise à la rue.

Une famille de réfugiés va être expulsée en plein hiver

Tiago RODRIGUES

Mohammed Ibrahim est arrivé au Luxembourg en 2018. Il a fui son pays, l'Irak, parce qu'il ne s'y sentait plus en sécurité. La première année, il a été hébergé dans un centre pour réfugiés à Diekirch, mais la situation «était très mauvaise», se souvient-il. «Ce n'était pas un bon endroit pour les enfants, car chaque jour il y avait des bagarres au couteau, du sang, des ambulances, la police... des problèmes de drogue chez les jeunes.»

Il a demandé à Caritas et à d'autres associations sociales de l'aider à trouver un foyer pour lui et sa famille. Sans succès. Il décide alors d'ouvrir un restaurant dans la capitale avec quelques amis, avec un contrat de travail à durée indéterminée. Et c'est par le biais de la même agence qui leur a loué l'espace pour l'établissement qu'il a réussi à trouver un appartement, également à Luxembourg-ville.

La famille d'Ibrahim a emménagé dans sa nouvelle maison en mars 2020. Ils sont cinq: Mohammed, 41 ans, sa femme, 33 ans, et leurs trois enfants, âgés de 13, 9 et 8 ans. L'appartement ne comporte que deux chambres, une pour le couple et une autre avec des lits superposés pour les enfants. Le contrat était de deux ans, avec renouvellement automatique, mais Mohammed savait qu'il s'agissait d'une «solution temporaire» jusqu'à ce qu'il puisse trouver une situation professionnelle stable et un appartement plus grand.

Un nouveau propriétaire

Il a continué à travailler dans le restaurant et sa femme a également réussi à trouver un emploi dans le même secteur. Les enfants sont allés à l'école. Ils n'ont jamais eu de problèmes dans cette maison, ni avec le propriétaire ni avec les voisins. Jusqu'en août 2021, date à laquelle l'appartement a été vendu. Le nouveau propriétaire était connu de la famille car il était aussi un voisin.

L'homme, qui a environ 80 ans, a dit à Mohammed qu'il voulait visiter l'appartement. «Après la visite, il a dit qu'il nous enverrait un nouveau contrat de six mois, car la loi au Luxembourg dit que le nouveau propriétaire doit donner au moins six mois aux locataires pour partir ou pour faire un nouveau contrat», explique l'Irakien. Quand il a reçu le nouveau contrat, il remarqua des «conditions stupides», comme «on ne peut pas entendre de musique» ou «si vous avez des visiteurs pendant plusieurs jours, vous devez m'en informer».

Mais le pire, c'est que le propriétaire a exigé trois mois de caution pour un contrat de six mois. Mohammed a refusé de signer le contrat. Il a expliqué au propriétaire qu'il n'avait même pas reçu la caution pour le contrat précédent, qui n'avait pas encore expiré. Le contrat avec le précédent propriétaire durerait jusqu'en mars 2022, de sorte que la famille aurait soi-disant le droit de rester dans la maison pendant huit mois supplémentaires.

L'affaire devant les tribunaux

Toutefois, si le nouveau propriétaire invoque des «besoins personnels» pour prendre l'appartement, les locataires n'ont que six mois pour partir. Après que Mohammed eut refusé de signer le contrat de six mois, le propriétaire a envoyé une lettre, disant quelque chose comme: «Il n'y a aucune chance que je renouvelle le contrat avec vous. Vous devez sortir de mon appartement le plus vite possible.» Il a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, affirmant qu'il avait besoin de la maison pour son usage personnel.

J'ai compris que ça n'allait pas marcher avec cet homme, car il voulait vraiment que nous partions. Mohammed Ibrahim

Le propriétaire possède au moins sept appartements dans cette rue, selon Mohammed. Il vit dans une maison dans l'immeuble juste en face du sien.

Au moment où il leur a envoyé la lettre leur demandant de partir, le locataire a vu une famille emménager dans un appartement voisin. «Je suis allé parler aux nouveaux voisins et leur ai demandé les coordonnées du propriétaire, pour savoir s'il avait une autre maison disponible. Quand ils m'ont donné l'adresse e-mail, c'était la même que celle de mon propriétaire. J'ai alors compris que ça n'allait pas marcher avec cet homme, parce qu'il voulait vraiment que nous partions», se souvient-il, déçu que le propriétaire ne lui ait pas dit qu'un autre appartement était libre.

«La raison pour laquelle il nous a demandé de partir n'est pas qu'il veut l'appartement pour lui-même. Ce sont d'autres raisons.» Bien que n'étant pas d'accord avec la décision du propriétaire, Mohammed ne s'y est pas opposé, lui demandant seulement un peu de temps pour trouver un nouveau logement, car «avec trois enfants, ce n'est pas facile». Même sans nouveau contrat, les locataires continuent à payer le loyer de 1.600 euros, plus les charges, chaque mois. Lorsqu'il a proposé le contrat, le propriétaire voulait également augmenter le loyer à 1.950 euros.

Au bout de six mois, la famille n'avait pas réussi à trouver de logement. «J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre au propriétaire et d'essayer de trouver un accord pour un nouveau contrat, avec un nouveau loyer. Il l'a rejeté. Il voulait qu'on parte immédiatement. Mais nous ne pouvions pas trouver de maison», se souvient l'Irakien.

Une lutte constante

Depuis août 2021, la vie de Mohammed est une lutte quotidienne pour trouver un appartement. Il a tout fait: il a visité des agences immobilières, envoyé des courriels, contacté les services des logements sociaux, lancé des appels sur les réseaux sociaux. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est également retrouvé sans emploi, car le restaurant qu'il avait ouvert pendant la pandémie n'a pas bien marché et il a fini par vendre sa part.

Sa femme travaillait également dans un restaurant, mais elle s'est retrouvée au chômage. Aujourd'hui, ils sont tous deux à la recherche d'un emploi. «Ce n'est pas facile car nous ne parlons pas très bien le français. Nous sommes inscrits auprès de l'ADEM et d'autres agences, mais nous n'avons pas encore trouvé de travail», explique Mohammed.

Comme nous avons trois enfants, l'appartement doit avoir au moins trois chambres, mais la plupart des propriétaires n'acceptent pas. Mohammed Ibrahim

Le seul revenu de la famille est actuellement la subvention de l'État, car elle bénéficie du statut de protection temporaire au Luxembourg. Cependant, les conditions exigées par les agences immobilières sont de plus en plus difficiles. «Comme nous avons trois enfants, l'appartement doit avoir au moins trois chambres. Un appartement de trois chambres à coucher, où que ce soit au Luxembourg, ne coûte pas moins de 1.800 euros.»

En plus d'exiger un contrat à durée indéterminée, les agences calculent que le revenu mensuel des locataires doit être trois fois supérieur au loyer. Ce qui signifie que Mohammed et sa femme doivent gagner ensemble au moins 5.400€. «À cause de cela, je suis bloqué», admet-il. L'Irakien continue de se tourner vers le marché privé, car les associations de logement et les services sociaux «n'ont jamais trouvé de solution».

«Je ne demande pas au gouvernement d'avoir une maison moins chère. Je paie un appartement, mais le privé ne me convient pas parce que je n'ai pas de contrat CDI ou un revenu supérieur à 5.000 euros», déplore-t-il. Mohammed et sa femme sont inscrits à l'ADEM et ont commencé à prendre des cours de langues pour pouvoir trouver du travail. «Même si nous avions la chance de trouver un emploi, ce serait probablement un contrat temporaire avec le salaire minimum, soit au total un peu plus de 4.000 euros pour nous deux. Avec ce revenu, nous ne pourrions louer qu'un appartement dont le loyer est de 1.500 euros.»

Nous vivons tous les jours dans le stress, nous sommes même sous médicaments. Nous vivons une époque horrible. Mohammed Ibrahim

Désespéré, Mohammed est allé jusqu'à chercher des appartements d'une chambre ou même des studios. «Je n'aurais aucun problème à accepter cela, juste pour pouvoir vivre en paix. Parce que nous vivons tous les jours dans le stress, nous sommes même sous médicaments. Nous vivons une époque horrible», se désole-t-il.

Alors qu'il semblait que la situation ne pouvait plus empirer, une lettre est arrivée du tribunal. «Ils ont donné raison au propriétaire. Le tribunal a pris la décision en septembre 2022 et nous a ordonné de quitter la maison en octobre. Nous ne pouvions pas partir en un mois, alors notre avocat a demandé de reporter la décision», se souvient l'Irakien. Le 6 décembre, ils ont reçu une nouvelle lettre avec une nouvelle date d'expulsion: soit ils partaient avant le 2 janvier 2023, soit ils étaient expulsés le 4.

Nous avons quitté notre pays parce qu'il n'était pas sûr. Mais c'était heureux. Maintenant, ici, je ne me sens pas en sécurité non plus et je ne suis pas heureux non plus. Mohammed Ibrahim

Mohammed a contacté l'assistant social qui suit l'affaire, qui lui a dit de ne pas quitter l'appartement, car s'il le faisait, «personne, pas même le gouvernement, ne pourrait l'aider». En revanche, s'il attendait le jour de l'expulsion, il aurait à sa porte la police, l'aide sociale, la commune, les pompiers, «plus de 20 personnes».

Une situation que l'Irakien veut éviter à tout prix. «Je ne veux pas que ce moment reste dans la mémoire de mes enfants. C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Nous avons quitté notre pays parce qu'il n'était pas sûr. Mais c'était heureux. Maintenant, ici, je ne me sens pas en sécurité non plus et je ne suis pas heureux non plus. C'est comme vivre dans la jungle, personne n'aide. Personne. Ce n'est pas normal. Jour après jour, la situation au Luxembourg devient plus difficile», critique-t-il.

«Un hôtel? Impossible»

L'Irakien a demandé de l'aide à plusieurs associations, affirmant qu'il serait bientôt sans abri. Ils ont tous répondu qu'ils n'avaient pas de logement disponible et ne pouvaient pas aider. Seule la commune de Luxembourg a répondu que si elle avait une maison libre, elle prendrait contact, mais qu'elle ne pouvait rien promettre. «Tous les autres m'ont dit de chercher des hôtels. C'est le dernier conseil que j'ai reçu de tous les services d'hébergement au Luxembourg. Nos revenus sont très limités, comment puis-je payer un hôtel?» s'interroge-t-il.

Un autre problème serait la question de l'adresse, puisque les enfants sont enregistrés dans la capitale et doivent aller à l'école dans cette commune, mais s'ils allaient à l'hôtel, ils n'auraient pas d'adresse.

Je dois juste trouver une maison pour sauver ma famille, mes enfants. Mohammed Ibrahim

Jusqu'à la fin de l'année dernière, Mohammed et sa famille ne parvenaient toujours pas à trouver un nouveau foyer. L'avocat a de nouveau demandé un report de la décision du tribunal. Le 24 janvier, ils ont reçu une nouvelle lettre. Cette fois, la date limite pour quitter l'appartement était le 13 février 2023, sinon ils seraient expulsés le 15 à 9 heures. Dans une semaine exactement.

Mohammed a parlé à son avocat pour demander un nouveau report afin qu'ils aient plus de temps pour trouver une maison, mais il ne sait pas encore si la demande sera à nouveau acceptée. De plus, pour chaque demande, il y a des frais de justice à payer: les locataires ont reçu une facture de 878 euros dans la première décision, et une autre de 880 euros dans la seconde. Malgré cela, le couple continue à payer le loyer et a déjà avancé les 15 premiers jours de ce mois. Sans savoir où aller, Mohammed a déjà commencé à chercher des hôtels. Le chiffre pour 15 nuits dans un hôtel à Wiltz est de 1.800 euros, par exemple. «J'y pense», admet-il, car c'est l'hiver et «il fait très froid» dans la rue.

L'échéance approche

Un autre problème est celui des meubles que vous avez chez vous. Le jour de l'expulsion, une société de déménagement prend tout et le laisse dans des entrepôts qui appartiennent à la commune. «Ils vont me faire payer plus de 4.000 euros. Je commence donc à vendre des meubles et je vais même probablement devoir les donner. Et j'ai aussi une voiture.» Le 15, si la famille reste dans la rue, les enfants seront confiés à une association jusqu'à ce que les parents trouvent une solution. C'est le plus grand cauchemar de Mohammed. «Il y a peut-être une personne sur mille qui veut vraiment aider. J'ai juste besoin de trouver une maison pour sauver ma famille, mes enfants.»

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

(Traduction: Simon Martin)

